O greşeală medicală a nenorocit un bebeluş, în urmă cu 7 ani, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova. Iar acum, părinţii au primit o decizie definitivă în instanţă - vor fi despăgubiţi cu 300 de mii de euro. Imediat după ce fetiţa lor s-a născut, o asistentă i-a administrat o perfuzie greşită. Apoi, a fost infectată şi cu bacteria E coli. Copilul a rămas cu sechele pe viaţă.

Totul s-a întâmplat în 2018, la doar câteva zile după naşterea fetiţei la maternitatea din Craiova. Acesteia i-au apărut nişte probleme de sănătate, iar medicii au decis să o opereze.

În timpul recuperării, o asistentă medicală i-ar fi făcut copilului o perfuzie într-un mod necorespunzător, astfel că mica pacientă s-a infectat cu bacteria E.Coli şi a rămas cu un handicap.

300.000 de euro, despăgubire pentru o viaţă nenorocită

Articolul continuă după reclamă

Au urmat ani întregi de procese, iar în cele din urmă judecătorii i-au dat dreptate familiei şi au stabilit despăgubiri de 300.000 de euro. Conducerea spitalului a contestat această decizie, iar recursul s-a judecat la Înalta Curte şi Casaţie.

Magistraţii din Capitală au menţinut decizia astfel că în continuare familia trebuie să primească suma de 300.000 de euro daune morale. Conducerea spitalului spune că vrea să recupereze această sumă de la asistenta medicală vinovată de ce s-a întâmplat.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰