Fiica lui Brigitte Macron în vârstă de 42 de ani are un iubit cu 20 de ani mai tânăr. Cine e Antoine Lecomte

Fiica primei-doamne a Franţei Brigitte Macron şi-a dezvăluit noua relaţie cu instructorul ei de surf, care este cu două decenii mai tânăr decât ea. Tiphaine Auziere, în vârstă de 42 de ani, a publicat recent pe Instagram o fotografie în care apare alături de Antoine Lecomte, de 22 de ani, în timpul unei călătorii la Amsterdam.

Se pare că cei doi s-au cunoscut în staţiunea de pe litoralul francez Le Touquet, unde Lecomte lucrează ca instructor de kitesurfing, potrivit publicaţiilor The New York Post şi The Telegraph. "Aşchia nu sare departe de trunchi. Fiica primei doamne a Franţei, Brigitte Macron, calcă pe urmele mamei sale, având o relaţie cu un bărbat mult mai tânăr, dar într-o uimitoare inversare a rolurilor - iubitul ei mai tânăr este profesorul ei (oarecum)", a comentat tabloidul The New York Post.

"S-a văzut imediat că există o chimie între ei", a declarat o prietenă apropiată a lui Tiphaine pentru revista franceză Gala. Sursa a adăugat: "Au multe în comun: dragostea pentru Le Touquet, senzaţiile tari, călătoriile şi spiritul antreprenorial".

Mama sa, prima-doamnă Brigitte Macron, a ajuns la rândul ei în prim-planul presei din cauza relaţiei sale cu soţul ei, preşedintele francez Emmanuel Macron, care este cu 24 de ani mai tânăr decât ea. Cei doi s-au cunoscut când ea îi era profesoară. La acea vreme, Brigitte lucra la o şcoală catolică din nordul Franţei ca profesoară de teatru, iar Emmanuel era un elev de 15 ani.

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Emmanuel a început să simtă ceva pentru ea când ea avea 39 de ani şi era căsătorită, având trei copii, a povestit Brigitte într-un interviu acordat în 2023 revistei Paris Match. Părinţii lui Emmanuel au crezut iniţial că el era interesat de fiica lui Brigitte, care era mai aproape de vârsta lui, dar au aflat în cele din urmă despre sentimentele lui pentru profesoara sa şi l-au trimis la un internat din Paris.

Separarea nu a pus însă capăt relaţiei lor. Cei doi au rămas în contact, iar Brigitte a declarat pentru Paris Match că, iniţial, a încercat să păstreze distanţa, deoarece era îngrijorată de efectul pe care relaţia lor l-ar fi putut avea asupra copiilor ei, care erau de vârsta lui Emmanuel. Ea a spus că a petrecut ani de zile punându-şi copiii pe primul plan, înainte de a decide, în cele din urmă, că nu vrea să renunţe la propria fericire.

Brigitte a recunoscut că circumstanţele neobişnuite din jurul relaţiei lor au făcut ca decizia să fie dificilă. În interviul acordat revistei Paris Match, ea a descris perspectiva unei relaţii cu un bărbat atât de tânăr ca fiind copleşitoare la început, mai ales având în vedere diferenţa de vârstă dintre ei şi rolul ei de profesoară a acestuia.

Cuplul s-a căsătorit în cele din urmă în 2007, la câţiva ani după ce Brigitte a divorţat de primul ei soţ. Emmanuel a intrat ulterior în politică şi a fost ales preşedinte al Franţei în 2017.

Într-un interviu acordat CNN în septembrie 2017, la scurt timp după ce a devenit preşedinte, Emmanuel a vorbit despre importanţa căsătoriei sale cu Brigitte în viaţa sa personală. El a spus că relaţia lor îi oferă un sentiment important de stabilitate în timp ce face faţă cerinţelor funcţiei prezidenţiale. "Dragostea face parte din viaţa mea şi din echilibrul meu", a spus el. "Cred cu tărie că nu poţi construi ceva măreţ şi nu te poţi comporta cum se cuvine dacă nu eşti echilibrat şi nu ai o relaţie de cuplu solidă. Sunt alături de soţia mea de zeci de ani şi ea face parte din mine", a mărturisit preşedintele francez.

Acum, se spune că Brigitte este "încântată" că fiica ei şi-a găsit iubirea, la doar câteva luni după ce s-a despărţit de prezentatorul conservator de televiziune Cyril Hanouna. "A reacţionat exact aşa cum ar fi făcut orice mamă. Tot ce contează pentru ea este fericirea fiicei sale, aşa că este foarte fericită să o vadă prosperând", a declarat sursa pentru Gala. "Va fi încântată să-l cunoască pe Antoine", a adăugat sursa. Se pare că Antoine i-a cunoscut deja pe cei doi copii ai lui Tiphaine, Aurèle, în vârstă de 10 ani, şi Elise, în vârstă de 12 ani.