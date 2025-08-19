Antena Meniu Search
Macron spune despre Putin că "e un căpcăun la uşile noastre, o ameninţare pentru europeni"

Preşedintele rus Vladimir Putin este "un prădător, un căpcăun la uşile noastre" care "are nevoie să continue să mănânce" pentru "propria supravieţuire", a avertizat marţi preşedintele francez Emmanuel Macron, îndemnându-i pe europeni "să nu fie naivi" în faţa Rusiei, care va fi "în mod durabil o putere destabilizatoare", relatează AFP.

la 19.08.2025 , 13:01
Macron spune despre Putin că "e un căpcăun la uşile noastre, o ameninţare pentru europeni" - Getty Images

"Din 2007-2008 (intervenţia rusă în Georgia - n.r.), preşedintele Putin rareori şi-a respectat angajamentele. A fost constant o putere destabilizatoare. Şi a căutat să revizuiască frontierele pentru a-şi extinde puterea", a subliniat preşedintele francez într-un interviu pentru LCI.

Macron consideră că "Rusia a devenit durabil o putere destabilizatoare şi o potenţială ameninţare pentru mulţi dintre noi. O ţară care investeşte 40% din bugetul său în astfel de echipamente, care a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni la o stare de pace şi la un sistem democratic deschis peste noapte", a avertizat el.

"Prin urmare, inclusiv pentru propria supravieţuire, Putin trebuie să continue să mănânce. Asta este. Aşadar, este un prădător, un căpcăun la uşile noastre. Nu spun că de mâine va fi atacată Franţa, dar, în cele din urmă, este o ameninţare pentru europeni (...) Nu trebuie să fim naivi", a insistat şeful statului francez.

Acest interviu a fost realizat la finalul întâlnirii de la Washington între preşedintele american Donald Trump şi mai mulţi lideri europeni, unde s-a anunţat organizarea unei întâlniri între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin.

Dar, într-un alt interviu pentru postul american de televiziune NBC News, Emmanuel Macron nu a ascuns că nu împărtăşeşte optimismul lui Donald Trump cu privire la posibilitatea de a se ajunge la un acord de pace. "Atunci când privesc situaţia şi faptele, nu îl văd pe preşedintele Putin dorind pacea acum, dar poate că sunt prea pesimist", a declarat liderul de la Elysee

