Video Mai multe delegaţii au părăsit sala şi l-au huiduit pe Benjamin Netanyahu în timpul discursului la ONU
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală.
Zeci de diplomaţi şi-au părăsit locurile la sosirea lui Benjamin Netanyahu la tribună, în timp ce alţii au aplaudat gestul.
Unii au plecat aplaudând gestul, în timp ce alţii l-au huiduit pe Benjamin Netanyahu.
Delegaţii au fost chemaţi la ordine prin strigăte de „linişte în sală” când premierul israelian şi-a început discursul, primul al zilei la Adunarea Generală anuală a ONU.
Netanyahu şi-a început discursul solicitând de la tribuna ONU să fie instituite sancţiuni împotriva Iranului.
Totodată, el a precizat că Israelul îşi va continua ofensiva în Gaza, spunând că a „distrus cea mai mare parte a maşinăriei teroriste a Hamas” şi a promis să „termine treaba” de eliminare a Hamas din Gaza.
În faţa unui public dispersat, premierul israelian a respins din nou acuzaţiile de „genocid” în Gaza.
Potrivit CNN, discursul său la ONU a fost, de asemenea, transmis prin difuzoare la graniţa cu Gaza, ca parte a ceea ce biroul său numeşte "un efort de diplomaţie publică".
