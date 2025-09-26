Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală.

Mai multe delegaţii au părăsit sala şi l-au huiduit pe Benjamin Netanyahu în timpul discursului la ONU - Profimedia

Zeci de diplomaţi şi-au părăsit locurile la sosirea lui Benjamin Netanyahu la tribună, în timp ce alţii au aplaudat gestul.

Unii au plecat aplaudând gestul, în timp ce alţii l-au huiduit pe Benjamin Netanyahu.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Delegaţii au fost chemaţi la ordine prin strigăte de „linişte în sală” când premierul israelian şi-a început discursul, primul al zilei la Adunarea Generală anuală a ONU.

Netanyahu şi-a început discursul solicitând de la tribuna ONU să fie instituite sancţiuni împotriva Iranului.

Totodată, el a precizat că Israelul îşi va continua ofensiva în Gaza, spunând că a „distrus cea mai mare parte a maşinăriei teroriste a Hamas” şi a promis să „termine treaba” de eliminare a Hamas din Gaza.

În faţa unui public dispersat, premierul israelian a respins din nou acuzaţiile de „genocid” în Gaza.

Potrivit CNN, discursul său la ONU a fost, de asemenea, transmis prin difuzoare la graniţa cu Gaza, ca parte a ceea ce biroul său numeşte "un efort de diplomaţie publică".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă aşteptaţi la noi măriri de taxe în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰