Atacuri ale armatei ruse asupra portului Odesa, în sudul Ucrainei, au provocat o poluare gravă cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, afectând fauna marină și ducând la moartea a zeci de păsări, relatează AFP, citat de News.ro.

Marea Neagră, poluată cu ulei de floarea-soarelui după atacurile rusești din Odesa. Zeci de păsări au murit - Sursa: X/ Anton Gerashchenko

Portul Odesa, unul dintre cele mai importante noduri comerciale ale Ucrainei, a fost, în ultimele săptămâni, ținta unora dintre cele mai intense bombardamente rusești de la începutul invaziei, în urmă cu aproape patru ani.

Autoritățile ucrainene acuză Moscova că urmărește distrugerea deliberată a infrastructurii maritime, prin care Ucraina exportă masiv produse agricole, inclusiv ulei de floarea-soarelui.

Un jurnalist AFP aflat la fața locului a filmat miercuri, în Ajunul Crăciunului, bălți de ulei brun pe nisipul de pe coasta Odesei, precum și o peliculă de ulei plutind pe suprafața mării.

Voluntari au intervenit pentru a curăța nisipul și pentru a scoate din apă păsări marine moarte, victime ale poluării.

"Cauza este atacul masiv al inamicului asupra infrastructurilor portuare, care a avariat rezervoare de ulei de floarea-soarelui, provocând scurgeri", a denunțat guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, într-un comunicat citat de AFP.

"Sunt zeci de păsări moarte, mai ales pui de corcodei, pe coastă", a declarat un expert în ecologie marină, Vladîslav Balinski.

La rândul său, un veterinar implicat în salvarea păsărilor afectate, Leonid Stoianov, a explicat că uleiul are un efect devastator asupra acestora.

"Păsările mor de hipotermie după ce se înmoaie în ulei, care face să dispară stratul natural de grăsime de pe penele lor", a declarat el pentru AFP.

