Manevre militare la granița NATO: Belarus trimite tancuri și trupe lângă Polonia și Lituania

Belarus a început exerciții militare de patru zile în apropierea frontierelor cu Polonia și Lituania, două state membre NATO. Manevrele implică inclusiv unități mecanizate și batalioane de tancuri, în timp ce Minsk susține că exercițiile au un caracter exclusiv defensiv.

Militarii belaruși se antrenează pentru protejarea frontierelor, operațiuni împotriva acțiunilor de sabotaj și apărarea în fața atacurilor cu drone și aeronave ușoare, transmite Euronews, citată de Mediafax. Atenția este însă atrasă în special de amplasarea exercițiilor. O parte dintre acestea se desfășoară în apropierea coridorului Suwałki, fâșia de frontieră dintre Polonia și Lituania considerată unul dintre punctele strategice ale flancului estic al NATO.

Printre zonele de antrenament se numără poligonul Hoża, aflat la frontiera cu Lituania, dar și poligoanele Brzeski și Różański, situate la aproximativ 15, respectiv 60 de kilometri de granița Poloniei. Coridorul Suwałki are aproximativ 104 kilometri și reprezintă legătura terestră dintre statele baltice și restul teritoriului NATO. În același timp, acesta separă Belarusul de exclava rusă Kaliningrad.

Minsk spune că exercițiile sunt "pur defensive"

Ministerul belarus al Apărării susține că manevrele nu reprezintă un motiv de îngrijorare și le descrie drept "pur defensive". Autoritățile de la Minsk afirmă, de asemenea, că numărul militarilor și cantitatea de armament implicate nu depășesc pragurile prevăzute de Documentul de la Viena din 2011, peste care ar deveni necesară notificarea prealabilă a altor state.

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Belarus nu a comunicat însă numărul exact al militarilor care participă la aceste exerciții.

Manevrele au loc pe fondul războiului din Ucraina

Exercițiile se desfășoară într-un context regional tensionat. Belarus este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei, iar teritoriul și infrastructura sa au fost puse la dispoziția forțelor ruse pentru operațiunile împotriva Ucrainei începând din februarie 2022. Armata belarusă nu a fost însă desfășurată direct în luptele de pe teritoriul ucrainean.

Minsk organizează de mai mulți ani exerciții militare în apropierea granițelor NATO, unele dintre acestea cu participarea forțelor ruse. Printre precedente se numără manevrele „Slavic Brotherhood” din 2020 și exercițiile Zapad 2021.

Tensiunile de pe flancul estic al NATO au fost amplificate în ultimele zile și de incidente cu drone. Autoritățile lituaniene au anunțat recent că un aparat de zbor intrat în spațiul aerian al țării dinspre Belarus a fost doborât de un avion de luptă italian aflat într-o misiune NATO, originea exactă a dronei fiind investigată.