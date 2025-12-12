FCSB, speranţe la calificare după revenirea din meciul cu Feyenoord. Rezultate şi clasament Europa League

Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a VI-a a Europa League, iar FCSB, reprezentanta României din această competiţie, a obţinut o victorie spectaculoasă, 4-3 cu Feyenoord Rotterdam.

Florin Tănase a marcat golul victoriei pentru FCSB în meciul cu Feyenoord Rotterdam din Europa League - Profimedia

FCSB a deschis rapid scorul, prin Ngezana, dar campioana României a avut momente de uluială spre finalul primei reprize, momente de care Feyenoord a profitat din plin, olandezii reuşind să întoarcă rezultatul, prin golurile marcate de Tengstedt şi Timber.

Ba chiar Feyenoord s-a distanţat la 3-1, după golul lui Sauer, însă finalul partidei a fost unul de povestit nepoţilor. Mai întâi Toma a redus din diferenţă, apoi Thiam a egalat, cu doar trei minute înainte de final.

Jucătorii de la FCSB au crezut în şansa lor, au insistat până la final şi, în cele din urmă, au dat lovitura, la ultima fază a meciului, veteranul Florin Tănase marcând golul de 4-3.

Este victoria de care FCSB avea mare nevoie, atât pentru moral, cât şi pentru menţinerea în lupta pentru calificarea în primăvara europeană. Graţie acestui succes, FCSB urcă pe locul 27 în clasamentul Europa League, la un singur punct de locul 24, ultimul care asigură accederea în play-off-ul pentru optimi, cu două etape înainte de finalul fazei grupei.

Rezultate Europa League, etapa a VI-a

Dinamo Zagreb - Betis Sevilla 1-3

Ferencvaros Budapesta - Glasgow Rangers 2-1

Ludogoreţ Razgrad - PAOK Salonic 3-3

Midtjylland - Genk 1-0

Nice - Sporting Braga 0-1

Sturm Graz - Steaua Roşie Belgrad 0-1

VFB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv 4-1

FC Utrecht - Nottingham Forest 1-2

Young Boys Berna - Lille 1-0

FC Basel - Aston Villa 1-2

Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul 0-4

Celta Vigo - Bologna 1-2

Celtic Glasgow - AS Roma 0-3

FC Porto - Malmo FF 2-1

FCSB - Feyenoord Rotterdam 4-3

SC Freiburg - Red Bull Salzburg 1-0

Olympique Lyonnais - Go Ahead Eagles 2-1

Panathinaikos Atena - Viktoria Plzen 0-0

Clasament Europa League, după şase etape: 1. Olympique Lyonnais - 15 puncte, 2. Midtjylland - 15 puncte, 3. Aston Villa - 15 puncte, 4. Betis Sevilla - 14 puncte, 5. SC Freiburg - 14 puncte, 6. Ferencvaros Budapesta - 14 puncte, 7. Sporting Braga - 13 puncte, 8. FC Porto - 13 puncte, 9. VFB Stuttgart - 12 puncte, 10. AS Roma - 12 puncte, 11. Nottingham Forest - 11 puncte, 12. Fenerbahce Istanbul - 11 puncte, 13. Bologna - 11 puncte, 14. Viktoria Plzen - 10 puncte, 15. Panathinaikos Atena - 10 puncte, 16. Genk - 10 puncte, 17. Steaua Roşie Belgrad - 10 puncte, 18. PAOK Salonic - 9 puncte, 19. Celta Vigo - 9 puncte, 20. Lille - 9 puncte, 21. Young Boys Berna - 9 puncte, 22. Brann Bergen - 8 puncte, 23. Ludogoreţ Razgrad - 7 puncte, 24. Celtic Glasgow - 7 puncte, 25. Dinamo Zagreb - 7 puncte, 26. FC Basel - 6 puncte, 27. FCSB - 6 puncte, 28. Go Ahead Eagles - 6 puncte, 29. Sturm Graz - 4 puncte, 30. Feyenoord Rotterdam - 3 puncte, 31. Red Bull Salzburg - 3 puncte, 32. FC Utrecht - 1 punct, 33. Glasgow Rangers - 1 punct, 34. Malmo FF - 1 punct, 35. Maccabi Tel Aviv - 1 punct, 36. Nice - 0 puncte.

Vă reamintim că primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos părăsesc cupele europene.

