Marea Britanie şi Germania semnează un acord pentru achiziţia de artilerie avansată

Marea Britanie a anunțat, duminică, că a semnat un contract de achiziții publice cu Germania, în valoare de 70 de milioane de dolari, pentru achiziționarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate, care pot trage în mișcare și pot lovi ținte aflate la o distanță de peste 70 km.

Un comunicat al Ministerului Apărării din Marea Britanie, citat de Reuters, a precizat că acordul va oferi armatei britanice un demonstrator de capacitate timpurie al sistemului RCH 155 și două unități pe care Germania le va testa

Sistemul este fabricat de grupul de apărare franco-german KNDS și de compania germană Rheinmetall.

Sistemul poate trage opt focuri pe minut în mișcare, poate funcționa cu doi membri și poate parcurge 700 km fără realimentare, se arată în comunicat.

Un nou program militar

Marea Britanie va lansa, în martie 2026, un program ce le va permite tinerilor care au sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată timp de un an, a anunţat sâmbătă Ministerul britanic al Apărării. Vestea vine în contextul în care autoritățile fac eforturi de a stimula recrutarea și de a reconecta tinerii cu domeniul apărării

Programul pilot inițial va viza aproximativ 150 de tineri care au sub 25 de ani, însă Guvernul speră să extindă "în cele din urmă" acest program pentru a oferi peste o mie de locuri, "în funcție de interes".

La finalul acestui program, tinerii sunt cei care vor decide dacă rămân sau nu în cadrul armatei.

Apropiere militară între Marea Britanie şi Germania

Regatul Unit și Germania au semnat în luna iulie 2025 un "tratat de prietenie" ce prevede o cooperare mai strânsă în domeniul apărării și în cel al combaterii imigrației ilegale cu ocazia primei vizite a cancelarului german Friedrich Merz la Londra.

Printre prevederile contractului se numără construirea în 10 ani a unei rute feroviare între Germania şi Regatul Unit, de la sfârşitul lunii august călătorii britanici vor putea folosi punte automate de control la frontiere, iar ambele ţări îşi vor oferi sprijin militar în caz de atac.

De asemenea, ambele ţări se angajează să colaboreze strâns în domeniul producerii şi vânzării de echipamente militare precum avioanele Typhoon, A400M și blindatele Boxer în contextul relaţiilor tensionate cu SUA.

Călătoria de o zi a lui Merz vine la o săptămână după o vizită de stat de trei zile a președintelui francez Emmanuel Macron, semnalând o cooperare mai strânsă între cele trei puteri europene într-un moment de amenințări crescânde la adresa continentului și de incertitudine cu privire la aliatul lor american.

Europa se confruntă cu tensiuni comerciale cu Statele Unite de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă, precum și cu întrebări existențiale privind angajamentul Washingtonului de a-și apăra aliații europeni, inclusiv Ucraina, în fața invaziei rusești.

