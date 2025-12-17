Grindeanu: "Cu ce e mai bun USR care vrea să schimbe legile justiției față de Dragnea care a vrut la fel?"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că deciziile privind faptele de corupție și regimul prescripției trebuie lăsate exclusiv în sarcina magistraților, avertizând că implicarea politicului în modificarea legilor justiției a avut efecte nocive. Liderul social-democrat a criticat tentativele partidelor de a influența acest domeniu, făcând o comparație directă între actuala conducere a USR și fostul lider PSD Liviu Dragnea. Cu ce este mai bună USR care vrea să schimbe legile justiției față de Dragnea

Întrebat dacă nu consideră că faptele de corupție ar trebui să nu se mai prescrie, liderul PSD a precizat că poziția exprimată este una asumată la nivel personal și de partid, dar care vizează o abordare de ansamblu, potrivit Mediafax.

"Am dat un punct de vedere al meu, al PSD-ului, nu doar pe această zonă din legile justiției, ci pe întreaga abordare. Mai mult pe faptul că eu cred că aici profesioniștii trebuie să discute", a afirmat Grindeanu.

Acesta a susținut că implicarea clasei politice în domeniul justiției a produs, în timp, efecte negative.

"Chiar știu că în acest moment implicarea politicului în această zonă a justiției nu face decât rău", a declarat liderul social-democrat.

Pentru a-și susține poziția, Grindeanu a făcut o comparație între actuala conducere a USR și fostul lider PSD Liviu Dragnea.

"Vă dau un exemplu. Cu ce este mai bună conducerea USR de acum, cu dosare în instanță, care vrea schimbarea legilor justiției, față de Liviu Dragnea care a încercat același lucru? Cu ce?", a spus Grindeanu.

În opinia sa, deciziile privind legile justiției trebuie să aparțină exclusiv magistraților și specialiștilor din domeniu.

"De aceea vă spun că aici cei care trebuie să vorbească și să hotărască sunt cei din sistemul de justiție", a conchis președintele PSD.

