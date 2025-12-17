Antena Meniu Search
Bărbat din Bucureşti, arestat pentru trafic de influenţă. Ce i-a promis unei femei ca să obţină 10.000 de euro

Un bărbat de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic de influență după ce a înșelat o femeie din București să-i dea 10.000 euro.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 17:17
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare o acțiune penală la 16 decembrie 2025 pentru trafic de influență. Un individ a promis unei femei că o ajută să obțină punerea în libertate a fiului ei aflat în arest preventiv. Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea pentru 30 de zile în cazul de trafic de influență, la solicitarea procurorilor, informează Mediafax.

Individul a fost reținut pe o durată de 24 de ore

În perioada ianuarie-mai 2025, bărbatul a abordat femeia de 47 de ani în zona unei piețe din Sectorul 5 al Capitalei. I-a spus că o poate ajuta să-și scoată fiul din arest preventiv, tânărul fiind cercetat pentru infracțiuni de trafic de droguri de mare risc.

Individul a pretins în mod repetat că are influență asupra conducerii parchetului competent să instrumenteze cazul. Această influență nu exista în realitate. A afirmat că poate interveni pentru punerea în libertate a fiului femeii. Pentru a părea credibil, bărbatul a cerut suma totală de 10.000 de euro. A primit banii în două tranșe, în cadrul unor întâlniri ce au avut loc în zona pieței din Sectorul 5.

Inculpatul a susținut constant că demersurile necesită timp. A invocat discuții și acorduri inexistente. A oferit asigurări ferme, neconforme cu realitatea, privind eliberarea fiului victimei la termenul la care urma să se discute măsura preventivă.

Întrucât punerea în libertate nu a intervenit, femeia a cerut restituirea sumelor remise, fără rezultat. Bărbatul a continuat să mențină contactul cu victima, pentru a menține aparența creată inițial și a amâna restituirea banilor.

Individul a fost reținut pe o durată de 24 de ore. Miercuri, Tribunalul București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt făcute de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Contribuie polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

