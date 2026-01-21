O nouă specie exotică de pește a fost descoperită în apele Mării Negre. Este vorba despre rockfish-ul coreean, originar din Oceanu Pacific, care poate ajunge să cântărească şi două kilograme. Dacă se va adapta la condițiile din România, specialiştii cred că prădătorul va reprezenta un pericol pentru bancurile de hamsii şi guvizi.

Specii rare de pești continuă să apară în Marea Neagră. După rapană și crapul albastru, în apele de la noi a apărut rockfish ul sau peştele scorpion.

Cum a ajuns peștele exotic în Marea Neagră

Peștele trăiește în mod natural în nord-vestul Oceanului Pacific. Specialiștii spun că ar fi ajuns în țara noastră prin apa de balast a navelor comerciale.

"De când a început războiul din Ucraina traficul maritim a crescut cu 25%, ceea ce înseamnă o creștere foarte importantă. Dacă se va adapta condițiilor din Marea Neagră și va reuși să se reproducă, ar putea deveni un pericol pentru speciile autohtone, afectând echilibrul ecosistemului marin", avertizează Victor Niţă, biolog marin.

"Deja această specie este prezentă în toate porturile din zona litoralului românesc. Prezintă un risc major asupra speciilor de dimensiuni mici, în special ale guvizilor cu care aceasta se hrănește", a explicat George Ţiganov, cercetător ştiinţific..

Apa mai caldă îi favorizează aclimatizarea

Pe de altă parte, apa mării tot mai caldă l-ar putea ajuta să se aclimatizeze.

"O tendință de creștere a temperaturii apei mării, atât la nivel global cât și in marea noastră. În ultimele două luni ajung la o creștere de 12 grade peste ceea ce se înregistra la nivel multianual", a subliniat Răzvan Mateescu, cercetător ştiinţific.

Specia a fost prinsă deja în plasele pescarilor.

"Am prins cateva exemplare. Sunt undeva la aproximativ 15-20 km distanță de țărm, o adâncime de 36 de metri. Deocamdată nu știm ce să facem cu el pentru că am prins doar trei. Încercăm să-i cunoaștem și noi", a spus Petre Drăgoi, pescar.

Delicatesă în Asia, necunoscut pe piața românească

"Eu l-am prins pe o adancime de 10 metri. Seamănă cu o scorpie, dar neagră", a adăugat Matei Datcu, pescar.

În bucătăriile asiatice, rockfish-ul este foarte preţuit fiind pe locul trei în lume pe lista celor mai sănătoase alimente din lume, Este considerat o delicatesă iar în Coreea de Sud se vinde cu echivalentul a 63 de lei kilogramul.

