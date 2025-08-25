Mario Draghi: Iluzia că UE mai poate juca rolul de putere globală s-a spulberat în acest an

Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene și autor al celebrului raport privind competitivitatea Europei, a declarat pe 22 august la Rimini că iluzia potrivit căreia UE mai poate juca rolul de putere globală s-a evaporat în acest an.

Mario Draghi a declarat vineri că evenimentele din 2025 au scos la iveală un adevăr dur: Uniunea Europeană nu mai poate crede că dimensiunea economiei sale îi dă putere și influență globală, relatează Bloomberg.

"Timp de ani de zile, Uniunea Europeană a crezut că dimensiunea sa economică, cu 450 de milioane de consumatori, aduce putere geopolitică și influență în relațiile comerciale internaționale. Acest an va fi amintit ca anul în care această iluzie s-a spulberat", a spus fostul președinte al Băncii Central Europene și fostul prim-ministru al Italiei, într-un discurs rostit la Rimini 2025, eveniment anual organizat de mișcarea Comunione e Liberazione.

Draghi susţine că UE este acum un "spectator" în conflictele din Iran și Gaza și a mai spus că blocul comunitar a jucat până acum un rol "relativ marginal" în negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina, în ciuda faptului că a contribuit cel mai mult la sprijinirea Kievului și are cel mai mare interes pentru a negocia o "pace justă".

Articolul continuă după reclamă

"A trebuit să ne resemnăm în fața tarifelor impuse de cel mai mare partener comercial și aliat istoric al nostru, Statele Unite. Am fost împinși de același aliat să creștem cheltuielile militare, o decizie pe care probabil ar fi trebuit să o luăm oricum, dar în forme și modalități care, cel mai probabil, nu reflectă interesul Europei. Uniunea Europeană, deși a oferit cea mai mare contribuție financiară pentru războiul din Ucraina și are cel mai mare interes într-o pace justă, a avut până acum un rol destul de marginal în negocierile de pace", a mai transmis el.

"Între timp, China a susținut deschis efortul de război al Rusiei, în timp ce și-a extins capacitatea industrială pentru a revărsa excedentul de producție în Europa, acum că accesul pe piața americană este limitat de noile bariere impuse de guvernul SUA", a mai punctat el.

"Europa a fost spectator și atunci când siturile nucleare iraniene au fost bombardate și când masacrul din Gaza s-a intensificat. Aceste evenimente au înlăturat orice iluzie că dimensiunea economică, de una singură, ar putea garanta o formă de putere geopolitică. Nu este deci surprinzător că scepticismul față de Europa a atins noi vârfuri. Însă este important să ne întrebăm care este, de fapt, obiectul acestui scepticism. În opinia mea, nu este un scepticism față de valorile pe care a fost fondată Uniunea Europeană: democrație, pace, libertate, independență, suveranitate, prosperitate, echitate. Chiar și cei care susțin că Ucraina ar trebui să cedeze în faţa cererilor Rusiei nu ar accepta niciodată același destin pentru propria țară; și ei susţin libertatea, independența și pacea, chiar dacă doar pentru ei înșiși", a mai spus Draghi.

Draghi le spune de multă vreme europenilor că trebuie să devină mai competitivi. Anul trecut, el a publicat un raport important cu recomandări detaliate către Comisia Europeană privind crearea unei uniuni a piețelor de capital și finanțarea inovației și creșterii economice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰