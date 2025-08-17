Zelenski și Ursula von der Leyen, înainte de întâlnirea cu Trump: "Rusia trebuie împinsă spre negocieri reale"

Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen au transmis mesaje ferme înaintea vizitei de mâine la Casa Albă, unde se vor întâlni cu Donald Trump. Liderul ucrainean a cerut garanții de securitate și a subliniat că Ucraina nu va ceda teritoriu, în timp ce șefa Comisiei Europene a insistat că pacea trebuie obținută prin forță și că "deciziile privind frontierele Ucrainei aparțin Ucrainei și doar Ucrainei".

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen (D), îl însoțește pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, înainte de o reuniune la Comisia Europeană de la Bruxelles, pe 17 august 2025 - Profimedia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că speră ca vizita sa de la Casa Albă să fie una "productivă", în contextul în care discuțiile cu liderii europeni și americani se concentrează pe garanții de securitate și pe perspectivele unor negocieri reale cu Rusia, potrivit BBC.

Zelenski și Ursula von der Leyen, conferință comună înaintea drumului la Washington

În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Zelenski a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul oferit Ucrainei de la începutul războiului. "Este important să vorbim împreună și ca Washingtonul să fie alături de noi. Această unitate ne ajută să atingem pacea reală", a spus liderul ucrainean.

Von der Leyen a subliniat, la rândul său, că granițele internaționale nu pot fi schimbate prin forță și că "deciziile privind teritoriul Ucrainei trebuie luate de Ucraina și doar de Ucraina".

Sprijin militar și sancțiuni împotriva Rusiei

Președintele ucrainean a mulțumit Uniunii Europene pentru noile sancțiuni împotriva Rusiei și pentru sprijinul pe partea de drone.

"Sancțiunile arată că suntem serioși", a spus Zelenski, adăugând că discuțiile au vizat și viitorul copiilor din Ucraina: "Copiii noștri sunt viitorul nostru".

Von der Leyen a reafirmat sprijinul Europei pentru Ucraina: "Vom continua să vă sprijinim atât timp cât va fi nevoie". Ea a mai anunțat că Bruxellesul susține în continuare parcursul european al Ucrainei și a vorbit despre vizite viitoare în statele membre aflate în prima linie a conflictului.

"Rusia trebuie împinsă spre negocieri reale"

Întrebat de jurnaliști dacă se teme de repetarea tensiunilor avute la Washington în februarie, Zelenski a spus că speră ca vizita sa la Casa Albă să fie una constructivă. El a explicat că anumite garanții de securitate pot fi finanțate de Europa, dar există și lucruri pe care Statele Unite le pot oferi. În plus, Ucraina are nevoie de garanții că Rusia nu va continua să îi ocupe teritoriul.

În privința negocierilor, Zelenski a insistat că acestea trebuie să înceapă de la linia frontului actuală și a amintit din nou că "este imposibil, conform Constituției Ucrainei, să renunțăm la teritoriu".

"Putin are multe cereri, dar nu le știm pe toate. Este imposibil să le discutăm acum, sub presiunea luptelor. De aceea este nevoie de un armistițiu și de negocieri reale", a spus el.

"Trebuie să împingem Rusia spre negocieri reale. Iar aceste decizii nu pot fi luate fără Ucraina la masa discuțiilor", a completat liderul ucrainean.

Doar Ucraina, Rusia și SUA la masa discuțiilor

Liderul ucrainean a subliniat că, din cauza importanței chestiunii teritoriale, doar șefii de stat din Ucraina, Rusia și Statele Unite ar trebui să fie implicați direct în negocieri.

"Din moment ce problema teritoriului este atât de importantă, ea trebuie discutată doar de liderii Ucrainei și Rusiei și într-un format trilateral Ucraina-Statele Unite-Rusia. Până acum, Rusia nu a dat niciun semn că ar accepta acest lucru. Iar dacă refuză, atunci trebuie urmate noi sancțiuni", a avertizat Zelenski, potrivit CNN.

"Ucraina trebuie să devină precum un arici de oțel"

Von der Leyen a precizat că pacea "trebuie obținută prin forță" și că un eventual acord trebuie să conțină garanții de securitate atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa.

"Ucraina trebuie să își poată păstra suveranitatea teritorială, să nu aibă restricții asupra forțelor sale armate și să poată adera la organizații internaționale sau să primească ajutor de la alte țări", a spus șefa Comisiei Europene.

Ea a mai adăugat că salută disponibilitatea Statelor Unite de a contribui la un sistem de garanții de securitate "asemănător Articolului 5 din NATO", care prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor.

"Ucraina trebuie să devină precum un arici de oțel, imposibil de învins de către orice potențial invadator", a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit CNN.

Întâlnire Trump-Putin, fără acord concret

Summitul dintre Trump și Putin care a avut loc pe 15 august în Alaska a durat trei ore, însă la conferința de presă nu s-a anunțat niciun acord pentru oprirea războiului din Ucraina. Ulterior, după discuția celor doi lideri, Rusia a descris evenimentul ca un triumf. Dmitri Medvedev a declarat că Moscova şi-a clarificat poziția și a scăpat de noi sancțiuni.

La summitul din Alaska cu Donald Trump, preşedintele rus Vladimir Putin a cerut retragerea totală a Ucrainei din regiunea Doneţk, oferind în schimb îngheţarea actualei linii a frontului, cu condiţia ca Moscova să primească principalele garanţii solicitate pentru încheierea războiului.

The New York Times și Financial Times au scris ulterior că Trump susține propunerea Rusiei de a ceda regiunea Donețk în schimbul păcii, precum și păstrarea controlului rus asupra unor zone precum Lugansk, Zaporojie și Herson, plus oficializarea limbii ruse. Franța, Marea Britanie și Germania au subliniat că doar Ucraina poate decide viitorul teritoriului său și au afirmat că vor impune noi sancțiuni dacă războiul nu se încheie.

