Mark Rutte: "Nu există consens în NATO pentru aderarea Ucrainei"

Secretarul General NATO, Mark Rutte, reiterează că nu există un consens în NATO privind aderarea Ucrainei, dar se declară convins că eforturile SUA "vor ajunge să restabilească pacea în Europa". El anunţă contribuţii la PURL în zilele următoare.

Secretarul general al NATO Mark Rutte reafirmă marţi că, pentru moment, nu există un consens cu privire la o aderare a Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică, relatează Reuters.

El se declară convins că eforturile Statelor Unite cu privire la Ucraina "vor ajunge să restabilească pacea în Europa", cu puţin înainte de întâlnirea emisarului american al lui Donald Trump Steve Witkoff şi preşedintele rus Vladimir Putin.

El a salutat eforturile Statelor Unite de a pune capăt Războiului rus în Ucraina.

Mark Rutte a anunţat că se aşteaptă ca aliaţii să participe cu noi contribuţii la Programul PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - un mecanism de finanţare a armatei ucrainene - în următoarele zile.

Declaraţia lui Mark Rutte a fost aşteptată în contextul în care Ucraina aşteaptă rezultate importante la finalul zilei de 2 decembrie. Primul pas a fost făcut de Volodimir Zelenski, care a anunţat că Ucraina şi Statele Unite au ajuns la un plan de pace cu 20 de puncte, de la planul iniţial, cu 28 de puncte. Tot marţi, la ora 21:00 (ora României), este programată o declaraţie de presă a preşedintelui american Donald Trump, unde este posibil să anunţe noi evoluţii în contextul războiului Rusia - Ucraina.

