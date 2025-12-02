Trump și-a trimis ginerele la Putin să negocieze pacea în Ucraina

Trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, se vor întâlni astăzi, de la ora 16:00, la Kremlin, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru negocieri privind încheierea războiului din Ucraina. Kremlinul a confirmat că din delegația americană fac parte doar Witkoff și Kushner. Ieri, Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu Steve Witkoff, la care au participat și președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer.

Donald Trump și-a trimis ginerele, Jared Kushner, și pe emisarul său special, Steve Witkoff, să discute la Kremlin cu Vladimir Putin despre pacea în Ucraina. Cei doi au ajuns la Moscova iar întâlnirea ar urma să înceapă după ora 16:00. Kremlinul a confirmat că din delegația americană fac parte doar cei doi, care vor participa direct la discuții cu Putin, împreună cu un traducător.

Witkoff și Kushner, întâlnire cu Putin la Kremlin

"După ora 17:00, ora Moscovei (n.r. 16:00, ora României), va începe întâlnirea ruso-americană. Putin îl va primi la Kremlin pe domnul Witkoff, principalul negociator american pe probleme ucrainene, care va sosi aici. Împreună cu el va fi și Kushner. Va avea loc o discuție... Nu, nu vor mai fi (n.r. reprezentanți americani). Doar un traducător", a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus. Peskov a mai declarat marți că Rusia este pregătită pentru negocieri de pace, dar că dorește ca prin intermediul acestora să își atingă propriile "obiective", un semn că Moscova nu va renunța la cerințele sale maximaliste.

Articolul continuă după reclamă

Este a șasea vizită în Rusia anul acesta pentru Witkoff, criticat de europeni ca fiind ușor de manipulat de Kremlin. Ginerele lui Trump, Kushner a jucat un rol activ în negocierile pentru acordul de pace din Gaza.

Plan de pace american, dar pro-rus

În urmă cu o săptămână, în presă au fost scurse cele 28 de propuneri de pace ale SUA. Planul i-a alarmat pe oficialii ucraineni și europeni, care au acuzat că documentul este favorabil Rusiei. Prevedea, printre altele, cedarea de teritorii de către Ucraina, reducerea forțelor armate ucrainene și obliga Kievul să renunțe la posibilitatea de a adera la NATO.

Puterile europene au prezentat apoi propria propunere de pace, iar la discuțiile de la Geneva, SUA și Ucraina au spus că au creat un "cadru de pace actualizat și îmbunătățit" pentru a încheia războiul. Versiunea lui Putin este că discuțiile de până acum nu privesc un acord propriu-zis, ci un set de propuneri care "ar putea fi baza unor acorduri viitoare". Putin a declarat de mai multe ori că este pregătit să discute pacea, dar că, dacă Ucraina refuză un acord, armata rusă va cuceri și mai mult teritoriu ucrainean.

Forțele ruse au cucerit peste 19% din teritoriul Ucrainei, adică 115.600 km², cu 1% mai mult decât acum doi ani, iar anul acesta au avansat în cel mai rapid ritm de la începutul invaziei în 2022. Comandanții militari ruși i-au spus lui Putin luni că forțele ruse au capturat orașele de pe linia frontului Pokrovsk și Vovchansk; Ucraina a negat acest lucru.

În ultimele zile, puterile europene au încercat să sprijine Ucraina împotriva a ceea ce ele consideră un plan de pace pro-rus, care ar putea aduce investiții americane în Rusia în petrol, gaze și minerale rare și întoarcerea Moscovei în G8. Cerințele cheie ale Rusiei includ: garanția că Ucraina nu va adera niciodată la NATO, reducerea armatei ucrainene, cedarea restului de 20% din Donbas, recunoașterea regiunilor Crimeea, Donbas, Zaporojia și Herson ca fiind rusești, protecția vorbitorilor de limbă rusă și a credincioșilor ortodocși ruși din Ucraina.

Ucraina susține că un astfel de plan ar echivala cu capitularea și că țara riscă să fie atacată din nou de Rusia, deși SUA au propus o garanție de securitate pentru Kiev pe 10 ani.

Witkoff, Kushner și secretarul de stat Marco Rubio s-au întâlnit duminică cu Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, pentru discuții la clubul lui Witkoff din Shell Bay, lângă Miami. Zelenski s-a consultat cu Macron luni la Paris despre o pace "cu adevărat fiabilă".

Apoi a avut o convorbire telefonică cu Witkoff și cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, la care au asistat președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer. "Suntem de acord că războiul trebuie să se încheie într-un mod echitabil", a declarat președintele Volodimir Zelenski după discuțiile de ieri de la Paris.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰