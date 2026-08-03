Ministerul de Interne marocan a publicat duminică un prim bilanţ privind migranţii care au murit în ultimele zile în timp ce încercau să treacă ilegal graniţa în Spania din Maroc, estimând că 11 persoane şi-au pierdut viaţa de partea marocană, în timp ce Madridul a raportat cel puţin 72 de decese, relatează AFP.

Marocul anunţă primul bilanţ după criza migraţiei din Ceuta: 11 morţi, majoritatea înecaţi - Profimedia

Zece persoane s-au înecat, în timp ce a unsprezecea a căzut dintr-o zonă stâncoasă dintre oraşul de frontieră marocan Fnideq şi Ceuta, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Rachid El Khalfi, adăugând că Marocul se coordonează cu Spania pentru a verifica numărătoarea şi a ajuta la identificarea cadavrelor recuperate de partea spaniolă.

Conform Ministerului de Interne, această criză a migraţiei provine în special din "exploatarea răuvoitoare" a reţelelor de socializare, "răspândirea de informaţii înşelătoare" şi "interpretările greşite ale prevederilor legale". Ministerul face referire la o decizie recentă a Curţii Supreme spaniole, conform căreia returnarea imediată a unui migrant nu se aplică persoanelor care au sosit pe mare.

Ministerul de Interne marocan a anunţat 40.000 de "tentative" de trecere ilegală a frontierei în Ceuta şi că 1.135 de persoane au încercat să ajungă în cealaltă enclavă spaniolă, Melilla, situată la 400 de kilometri mai la est. Toţi cei care au ajuns în Melilla au fost imediat returnaţi în Maroc.

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Conform Madridului, peste 60.000 de persoane au reuşit să ajungă la Ceuta în ultimele zile, dar aproape toate au fost trimise imediat înapoi în oraşul marocan vecin, Fnideq.

Potrivit Asociaţiei Marocane pentru Drepturile Omului (AMDH), bilanţul a ajuns la "aproape 130 de victime", cu "zeci de persoane dispărute", în timp ce Observatorul Nordic pentru Drepturile Omului (ONDH), cu sediul în regiunea Fnideq, estimează că "ar putea fi aproape de 100 de morţi, fără a număra zecile de persoane dispărute".

Ministerul de Interne a confirmat că parchetul a deschis anchete judiciare privind acest aflux fără precedent.

Această criză a izbucnit într-un moment simbolic, când Marocul sărbătorea Ziua Tronului, care celebrează accederea la putere a lui Mohammed al VI-lea în 1999.