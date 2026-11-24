Înainte de 7 octombrie, jurnalista Mai Yaghi obișnuia să meargă la serviciu, apoi să savureze o cafea pe malul mării, să joace cărți și să se întâlnească cu prietenii, însă acum spune tara sa iubita, Gaza, a fost transformată în ruine, că și-a pierdut oamenii dragi, că locuința i-a fost distrusă și că a fost nevoită să fugă în Anglia, unde încearcă să-și regăsească liniștea printr-un gest aparent banal, acela de a merge noaptea la cumpărături într-un supermarket.

Pentru Mai Yaghi, jurnalistă în vârstă de 43 de ani a agenției internaționale de presă Agence France-Presse (AFP), care a relatat timp de cinci luni despre războiul din Gaza, liniștea a căpătat acum o semnificație aparte: refugiată în Anglia, la Watford, alături de cei doi copii ai săi, Yara și Jad, aceasta își găsește un strop de pace în timpul nopților petrecute printre rafturile unui supermarket Asda deschis non-stop, unde liniștea și sentimentul de siguranță îi amintesc de viața pe care o avea acasă, în Gaza, înainte de 7 octombrie.

"Nu am cuvinte să vă explic ce simt, nu reușesc să formulez, nu pot descrie în cuvinte. Casa mea, canapeaua, aragazul, hainele mele, vechea mea școală, universitatea, casa copilăriei mele, clubul unde mergeam cu fiul meu să joace fotbal... Acolo erau și cai, dar totul a fost distrus, iar caii au murit", mărturisește Mai, evocând cu durere pierderea întregii sale lumi. "Totul a dispărut, absolut totul, și nimic nu se va mai întoarce vreodată", spune jurnalista, încercând să descrie amploarea unei tragedii care i-a schimbat definitiv viața.

Jurnalista povesteşte că şi-a găsit refugiul în cumpărăturile nocturne la supermarket

Vorbind despre noua sa viață din Watford, Anglia, Mai mărturisește că și-a găsit un refugiu neașteptat în cumpărăturile nocturne pe care le face la un supermarket Asda deschis non-stop, aproape de locuința sa: "Îmi place să merg acolo noaptea, pentru că este liniște și îmi amintește de casă. In Gaza, înainte de război, obișnuiam să merg la supermarket tot în timpul nopții, iar acesta este unul dintre lucrurile pe care le iubesc în Marea Britanie, pentru că îmi amintește cum era viața înainte".

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Născută în Arabia Saudită și mutată în Gaza la vârsta de zece ani, Mai, cea mai mică dintre cei șase copii ai familiei, provine dintr-o familie ai cărei părinți și bunici au fost strămutați din Al-Majdal, localitate cunoscută astăzi sub numele de Ashkelon, în sudul Israelului, către Fâșia Gaza, iar din 2008 lucrează pentru agenția Agence France-Presse (AFP), relatând despre numeroase conflicte din regiune, însă nimic nu a pregătit-o pentru atacul condus de Hamas din 7 octombrie 2023 și pentru consecințele devastatoare ale acestuia, jurnalista mărturisind cu amărăciune: "Sunt furioasă pe Hamas pentru ceea ce au făcu". Evacuată din orașul Gaza în octombrie 2023, în timp ce războiul se intensifica, Mai s-a refugiat în sud, unde a petrecut două luni în spitalul Nasser din Khan Younis, trăind într-o cameră minusculă pe care a fost nevoită să o împartă cu alte cinci persoane. „Totul s-a schimbat. Înainte, mergeam la serviciu, apoi ieșeam să beau o cafea pe malul mării, jucam cărți și mă întâlneam cu prietenii. Copiii mei aveau mereu prieteni în preajmă, luam masa împreună și stăteam de vorbă. După pandemie, economia începuse să-și revină, iar noi ne bucuram din nou de viață, alături de oamenii dragi, chiar dacă aveam doar strictul necesar”, povestește Mai Yaghi, evocând cu nostalgie existența simplă, dar plină de bucurie, pe care o ducea înainte ca războiul să-i distrugă universul.

Jurnalista, care și-a pierdut tatăl când avea doar cinci ani, după ce mama sa a rămas văduvă la vârsta de 32 de ani, s-a alăturat agenției Agence France-Presse (AFP) și a relatat de-a lungul carierei despre cel puțin patru conflicte armate, însă experiența războiului din Gaza a depășit orice încercare de până atunci. "Încă de la începutul conflictului, am fost convinsă că urma să se întâmple ceva de o amploare uriașă, un război extrem de violent, dar diferit de toate cele pe care le trăisem până atunci. Însă nicăieri nu mai era sigur, nu exista niciun loc sau nicio zonă în care să te poți adăposti și să-ți spui: «Bine, aici voi rămâne, aici sunt în siguranță»", mărturisește Mai Yaghi, evocând sentimentul copleșitor de nesiguranță și teama permanentă care au însoțit-o încă din primele zile ale războiului din Gaza.

Atacul condus de Hamas s-a soldat cu moartea a 1.221 de persoane, potrivit unei centralizări realizate de AFP pe baza datelor oficiale israeliene, în timp ce ofensiva militară lansată ulterior de Israel a provocat peste 74.200 de victime în Fâșia Gaza, conform Ministerului Sănătății din teritoriu, ale cărui statistici sunt considerate credibile de Organizația Națiunilor Unite. La doar o săptămână de la izbucnirea războiului, agenția AFP le-a cerut jurnaliștilor săi din Gaza să-și pregătească bagajele și să plece împreună cu familiile spre Cairo, însă autoritățile israeliene nu le-au permis reporterilor să părăsească teritoriul, astfel că Mai a rămas blocată alături de fiul său, Jad, în timp ce fiica sa se afla, din fericire, la studii în Marea Britanie, jurnalista mărturisind că singurul ei gând era ca băiatul să reușească să plece în siguranță, chiar dacă asta însemna să rămână ea însăși în mijlocul războiului pentru a-și continua munca: "Mă gândeam la un singur lucru: el trebuie să plece, iar noi ne vom reuni mai târziu; am fost foarte fericită că Jad urma să fie în siguranță, dar eu știam că trebuia să rămân și să-mi fac meseria, eram permanent în mijlocul evenimentelor, dormeam lângă morgă, mergeam în cimitire și eram alături de oameni și de echipele de apărare civilă".

Mai Yaghi: Mi-am dezvoltat capacitatea de a-mi îngheța emoțiile

La doar două zile după ce a părăsit Gaza, în februarie 2024, un atac aerian a distrus o clădire în care se adăposteau aproximativ zece familii, printre care și rude ale soțului său, tragedie în urma căreia Mai mărturisește că a învățat să-și reprime emoțiile pentru a putea merge mai departe: "Mi-am dezvoltat capacitatea de a-mi îngheța emoțiile, mă las ghidată de rațiune și acționez ca un robot".

După patru luni petrecute la Cairo, jurnalista s-a stabilit în Marea Britanie, unde încearcă să-și reconstruiască viața alături de copiii săi, deși continuă să relateze despre războiul din Gaza și resimte profund distanța față de familia răspândită în mai multe țări: "Sunt o supraviețuitoare norocoasă, dar mă confrunt cu dificultăți incredibile. Simt că trăiesc mai multe vieți în același timp".

"Fac tot ce pot, nu doar pentru mine, ci mai ales pentru copiii mei. Aș fi cu adevărat fericită și mândră de mine dacă aș reuși pur și simplu să-mi regăsesc liniștea și să-mi văd copiii ducând o viață normală", mărturisește Mai Yaghi, care, pentru moment, continuă să-și găsească refugiul în vizitele nocturne la supermarketul Asda, unde mirosul pâinii proaspăt coapte și al fructelor bine coapte îi trezește amintirea casei și a vieții pe care o avea odinioară în Gaza.

Până în Iulie 2024, aproximativ 1,9 milioane de oameni, reprezentând 90% din populația Fâșiei Gaza fuseseră strămutați, potrivit Organizației Națiunilor Unite (ONU). De asemenea, 82% dintre clădirile din Gaza fuseseră avariate sau distruse.

Războiul a avut și un impact profund asupra vieții personale a lui Mai, al cărei soț și-a pierdut 46 de membri ai familiei, printre care fratele său, o nepoată și mai mulți veri.