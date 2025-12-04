Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat joi o amenințare directă la adresa Uniunii Europene, în cazul în care blocul comunitar va decide să folosească activele rusești înghețate pentru a finanța reconstrucția Ucrainei.

Într-o postare pe platforma X, fostul președinte rus a scris: "Dacă Uniunea Europeană cea nebună chiar fură activele rusești înghețate pentru un "împrumut de reparații", am putea considera acest lucru un casus belli (n.r. motiv de război) cu toate implicațiile relevante pentru Bruxelles & Co. În acel caz, aceste fonduri ar putea fi returnate (n.r. Moscovei) nu prin instanțe, ci ca despăgubiri reale, plătite în natură de către dușmanii învinși ai Rusiei."

Medvedev a continuat amenințarea într-un ton agresiv: "În acest caz, fondurile respective ar putea fi returnate nu în instanță, ci ca reparații reale, plătite în natură de către foștii inamici ai Rusiei."

Declarația vine în contextul în care mai mulți lideri europeni analizează posibilitatea folosirii activelor înghețate ale Rusiei, estimate la peste 200 de miliarde de euro, pentru a sprijini financiar Ucraina, inclusiv prin intermediul unui fond de reparații.

