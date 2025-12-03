Planul controversat al UE ca să dea Ucrainei 210 mld €: Deblocarea activelor ruseşti ar provoca haos economic

Bruxellesul a propus o soluție controversată pentru a strânge până la 210 miliarde de euro pentru Ucraina, suma garantată cu activele suverane rusești înghețate în Europa. Concret, vrea să elimine din ecuație țările care ar putea bloca sancțiunile, pentru a menține banii ruşilor blocaţi și a-i folosi pentru sprijinirea Ucrainei. Această măsură ar fi activată prin dreptul de urgenţa prevăzut în Articolul 122 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

Bruxelles‑ul a propus o soluţie controversată din punct de vedere juridic pentru a strânge până la 210 miliarde de euro pentru Ucraina, un "împrumut‑reparaţii" garantat cu activele suverane ruseşti îngheţate, folosind dreptul de urgenţă al UE, care, în practică, ar elimina dreptul de veto al Ungariei şi al altor state membre, relatează Financial Times.

Ce presupune planul controversat al UE

Propunerea de a impune sancţiuni fără unanimitate ar reprezenta un moment de cotitură pentru UE. Este o încercare de ultimă oră de a asigura supravieţuirea economică a Ucrainei, ocolind opoziţia ţărilor apropiate Rusiei, precum Ungaria sau Slovacia.

Ucraina ar primi un împrumut de până la 210 miliarde de euro. Kievul nu ar trebui să îl ramburseze decât dacă Rusia plăteşte despăgubiri de război pentru daunele provocate. În prima fază, Comisia intenţionează să mobilizeze 90 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoile financiare ale Ucrainei în următorii doi ani. Pentru a garanta acest împrumut, statele membre ar oferi garanţii naţionale, angajându‑se să acopere eventualele pierderi dacă Rusia nu va plăti.

"Europa va rămâne cel mai puternic şi consecvent partener al Ucrainei (...) le putem oferi mijloacele să se apere şi să negocieze pacea dintr-o poziţie de forţă. Mesajul către Rusia este că acest împrumut‑reparaţii creşte costul războiului şi o invită la masa negocierilor pentru a găsi în sfârşit pacea", a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a declarat că administrația americană a fost informată în timp util cu privire la intenția de a crea un mecanism de "împrumut-reparații" pentru Ucraina. În cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, von der Leyen a spus că a ținut la curent SUA cu privire la această inițiativă. Potrivit acesteia, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a reacționat pozitiv la planul propus de Comisie.

Activele suverane ruse, blocate pe termen nelimitat

Comisia propune un mecanism de urgenţă pentru a bloca pe termen nelimitat activele suverane ruse din UE, astfel încât ele să poată fi folosite pentru sprijinirea Ucrainei, fără ca state precum Ungaria să blocheze procesul prin veto, la prelungirea sancţiunilor care expiră la fiecare şase luni.

De asemenea, planul ar interzice temporar orice transfer direct sau indirect către sau în beneficiul Băncii Centrale a Rusiei. Scopul este ca rezervele ruse să rămână îngheţate, indiferent de evoluţii politice sau presiuni. Astfel de restricţii sunt justificate ca fiind "urgent necesare pentru a limita daunele asupra economiei Uniunii".

Măsura extraordinară este concepută pentru a răspunde preocupărilor unor ţări, precum Belgia, care se opun planului din cauza riscului financiar direct. Belgia se teme că, dacă sancţiunile vor fi ridicate sau dacă s-ar ajunge la un acord de pace fără o clauză clară privind despăgubirile, Rusia ar putea cere returnarea activelo, situaţie în care Belgia ar putea fi obligată să plătească din bugetul său. Propunerea vizează activele Băncii Centrale Ruse blocate în toate instituţiile financiare din UE, nu doar cele 185 de miliarde de euro de la Euroclear, un gest menit să calmeze temerile Belgiei.

Guvernul belgian a anunţat deja că se opune planului de a lua decizii susţinute doar de un grup restrâns de state membre. Un oficial belgian a comentat că "nu e ideal să iei decizii cu sprijin doar de la un număr restrâns de ţări membre".

Bruxelles: Dacă activele ruseşti ar fi deblocate, ar provoca un haos economic în UE

Comisia invocă o clauză de urgenţă, Articolul 122 din tratatele UE, argumentând că, dacă activele ruseşti ar fi deblocate, ar provoca un haos economic în statele UE, obligate să returneze imediat banii către Rusia. Potrivit Politico, americanii ar plănui să returneze activele Rusiei după semnarea unui eventual acord privind pacea în Ucraina Ucraina.

Unii oficiali avertizează că această soluţie ar putea încălca legislaţia UE; un oficial a descris strategia drept "nebunească" şi a spus că "nu există, în mod clar, o urgenţă economică pe piaţa internă".

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a apărat propunerea, afirmând că este legală atât din punct de vedere al legislaţiei UE, cât şi al dreptului internaţional. Comisia a propus şi o opţiune alternativă de finanţare: sprijin direct din bugetul UE. Dar un astfel de plan ar necesita aprobarea unanimă a tuturor statelor membre, ceea ce pare puţin probabil, dată fiind opoziţia anumitor ţări. Ungaria a declarat deja că nu va susţine finanţarea suplimentară pentru Ucraina. Liderii UE urmează să discute opţiunile de finanţare pentru Ucraina la summitul programat pe 18-19 decembrie.

Financial Times a dezvăluit în această săptămână că Banca Centrală Europeană a refuzat să garanteze împrumutul pentru Ucraina, motivând că acest lucru ar echivala cu finanțarea directă a guvernelor, practică interzisă prin tratatele UE.

