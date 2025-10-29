Medvedev îl jignește pe ministrul belgian al Apărării și laudă "arma apocalipsei" a Rusiei

Atac al vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, la adresa ministrul belgian al Apărării. Medvedev l-a făcut "imbecil" pe Theo Francken, după ce acesta din urmă a declarat că NATO va șterge Moscova de pe fața Pământului dacă președintele rus Vladimir Putin va folosi arme nucleare sau convenționale împotriva Alianței.

Medvedev îl jignește ministrul belgian al Apărării și laudă "arma apocalipsei" a Rusiei - Profimedia

Într-o postare publicată pe platforma X, Dimitri Medvedev a scris ironic:

"Felicitări tuturor prietenilor Rusiei (și, în special, ministrului belgian al Apărării, imbecilului), pentru testul reușit al dronei submarine cu propulsie nucleară Poseidon. Spre deosebire de Burevestnik, Poseidon poate fi considerată o adevărată armă a apocalipsei".

Declarația a venit la scurt timp după ce Moscova a anunțat oficial finalizarea unui test al dronei subacvatice Poseidon, un sistem cu propulsie nucleară capabil, potrivit Kremlinului, să transporte focoase de mare putere și să provoace distrugeri masive.

Tonul sfidător al lui Medvedev a fost interpretat ca o reacție directă la comentariile recente ale ministrului belgian al Apărării, Theo Francken, care a declarat că NATO va șterge Moscova de pe fața Pământului dacă președintele rus Vladimir Putin va folosi arme nucleare sau convenționale împotriva Alianței.

