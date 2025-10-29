Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Medvedev îl jignește pe ministrul belgian al Apărării și laudă "arma apocalipsei" a Rusiei

Atac al vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, la adresa ministrul belgian al Apărării. Medvedev l-a făcut "imbecil" pe Theo Francken, după ce acesta din urmă a declarat că NATO va șterge Moscova de pe fața Pământului dacă președintele rus Vladimir Putin va folosi arme nucleare sau convenționale împotriva Alianței.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 22:39
Medvedev îl jignește ministrul belgian al Apărării și laudă "arma apocalipsei" a Rusiei Medvedev îl jignește ministrul belgian al Apărării și laudă "arma apocalipsei" a Rusiei - Profimedia

Într-o postare publicată pe platforma X, Dimitri Medvedev a scris ironic:

"Felicitări tuturor prietenilor Rusiei (și, în special, ministrului belgian al Apărării, imbecilului), pentru testul reușit al dronei submarine cu propulsie nucleară Poseidon. Spre deosebire de Burevestnik, Poseidon poate fi considerată o adevărată armă a apocalipsei".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Declarația a venit la scurt timp după ce Moscova a anunțat oficial finalizarea unui test al dronei subacvatice Poseidon, un sistem cu propulsie nucleară capabil, potrivit Kremlinului, să transporte focoase de mare putere și să provoace distrugeri masive.

Tonul sfidător al lui Medvedev a fost interpretat ca o reacție directă la comentariile recente ale ministrului belgian al Apărării, Theo Francken, care a declarat că NATO va șterge Moscova de pe fața Pământului dacă președintele rus Vladimir Putin va folosi arme nucleare sau convenționale împotriva Alianței.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

medvedev belgia poseidon rusia nato
Înapoi la Homepage
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale?
Observator » Ştiri externe » Medvedev îl jignește pe ministrul belgian al Apărării și laudă "arma apocalipsei" a Rusiei