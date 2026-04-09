Într-un discurs la Casa Albă, Prima Doamnă Melania Trump a negat orice legătură cu Jeffrey Epstein sau cunoștință despre abuzurile sale.

Prima doamnă a condamnat "minciunile nefondate și fără bază" și "calomniile false" împotriva sa, venite de la "persoane și entități motivate politic" care au căutat "să câștige financiar și să se crească politic".

Astfel de declarații "trebuie să înceteze", a spus ea.

Scurta, dar remarcabila sa declarație din interiorul Casei Albe vine în urma unei analize bipartizane tot mai aprofundate asupra notoriului infractor sexual și a relațiilor sale cu figuri puternice și bine conectate, inclusiv președintele Donald Trump.

Discursul primei doamne vine, de asemenea, după publicarea a milioane de documente provenite din anchetele federale asupra lui Epstein și a asociatei sale Ghislaine Maxwell, care execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic de persoane, în timp ce oficialii Departamentului de Justiție și ai administrației Trump sunt supuși unor anchete paralele din partea membrilor Congresului privind modul în care guvernul a gestionat anchetele.

Conform legislației adoptate de Congres și promulgate de Trump în noiembrie anul trecut, Departamentul de Justiție a primit ordin să publice toate dosarele legate de anchetele privind Epstein până la 19 decembrie. Departamentul de Justiție a publicat de atunci milioane de pagini de dosare legate de prădător, în ciuda nerespectării termenelor limită pentru divulgarea completă a tuturor documentelor aflate în posesia forțelor de ordine federale, ceea ce a devenit o răspundere politică pentru președinte și aliații săi.

"Acum este momentul ca Congresul să acționeze. Epstein nu a fost singur", a declarat Melania Trump joi.

"Fac apel la Congres să ofere femeilor care au fost victimizate de Epstein o audiere publică."

