Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskii, a declarat că acum este unul dintre cele mai dificile momente din istorie pentru Ucraina, deoarece se confruntă cu o alegere dificilă.

Mesaj enigmatic al lui Zelenski pentru poporul ucrainean: "Ne confruntăm cu o alegere foarte dificilă" - Facebook / Volodimir Zelenski

Discursul integral al preşedintelui Volodimir Zelenski:

Ucraineni, în viața fiecărei națiuni vine un moment în care toți trebuie să vorbim sincer, calm, fără zvonuri, fără bârfe, fără nimic în plus. Acum este acel moment.

Trăim unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră iar presiunea asupra Ucrainei este una dintre cele mai mari. Ucraina poate ajunge în fața unei alegeri foarte dificile: pierderea demnității sau riscul de a pierde un partener esențial (n.r. - SUA).

Fie acceptarea unor 28 de puncte foarte complicate, fie o iarnă extrem de grea iar cele mai grele sunt riscurile pe termen lung, anume o viață fără libertate, fără demnitate, fără dreptate. Să ni se ceară să credem în cel care a atacat deja de două ori.

Se va aștepta un răspuns de la noi. Dar eu am dat răspunsul deja pe 20 mai 2019, când depunând jurământul am transmis: Eu, Volodimir Zelenski, ales președinte al Ucrainei prin voința poporului, mă oblig prin toate acțiunile mele să apăr Ucraina, suveranitatea și independența ei, să protejez drepturile și libertățile cetățenilor. Să respect Constituția și legile Ucrainei, să-mi îndeplinesc obligațiile în interesul tuturor compatrioților mei și să ridic prestigiul Ucrainei în lume.”

Iar pentru mine nu este o formalitate, ci un jurământ. Și în fiecare zi rămân fidel fiecărui cuvânt din el. Nu-l voi trăda niciodată. Interesul național ucrainean trebuie luat în calcul.

Vom lucra cu America și cu toți partenerii, cu calmitate. Vom căuta constructiv soluții împreună cu principalul nostru partener. Voi aduce argumente. Voi convinge și voi propune alternative, dar cu siguranță nu vom oferi dușmanului motive să spună că Ucraina nu vrea pace și că noi sabotăm procesul. Vrem diplomație

Voi lupta ca din toate punctele planului să nu lipsească măcar două, deminitatea și libertatea ucrainenilor. Pentru că pe acestea se bazează suveranitatea și independența.

Războiul trebuie să se termine, dar nu să se termine cu Ucraina, Europa sau pacea globală. Am vorbit și ne bazăm pe partenerii europeni care înțeleg că Rusia nu este departe ci la granițele Europei. Iar Ucraina e singurul scut dintre viața europeană și Putin. Credem că Europa va fi cu noi și nimeni nu trebuie să trăiască ce am trăit noi pe 24 februarie când am crezut că suntem singuri și nimeni nu va mai putea opri Rusia.

De aproape 4 ani ținem piept unei invazii totale, atacuri, bombardamente, drone Shahed. Zilnic cineva pierde pe altcineva drag. Sutem de oțel, dar orice metal poate ceda. Fiți alături de noi, alături de deminitate.

Mă adresez ucrainenilor. Trebuie să ne adunăm, să ne revenim, să nu ne mai divizăm iar statul și Parlamentul să funcționeze, Guvernul să lucreze eficient într-o țară aflată în război.

În primele zile de război diverși emisari îmi aduceau planuri și ultimatumuri pentru a încheia confictul precizând că dacă nu semnez voi fi înlouit și altul o va face. Au venit mulți și s-au întors acasă. Nu am trădat Ucraina atunci, nu o voi face nici acum.

E unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră, dar știu și că ucrainenii cred în noi și trebuie să rămânem uniți. Îmi va fi mai ușor să obțin o pace demnă știind că în spatele meu e poporul ucrainean, oameni cu deminitate care luptă pentru libertate. Toți eroii noștri căzuți să vadă de acolo de sus o pace demnă și durabilă.

Dușmanul nu doarme și va încerca totul ca să nu reușim. Nu vor reuși, pentru că cei care vor să ne distrugă nu ne cunosc. Nu înțeleg cine suntem, ce vrem, ce valori avem. Știu că nu sunt singur. E cu mine este poporul ucrainean și toți partenerii noștri demni, liberi și uniți.

Ucraina se confruntă în prezent cu o presiune mai puternică din partea Washingtonului să accepte planul de pace propus de acesta decât s-a întâmplat în precedentele eforturi americane de soluţionare a războiului ruso-ucrainean, au declarat vineri două surse agenţiei Reuters.

Conform acestor surse, care s-au exprimat cu condiţia anonimatului, Statele Unite au ameninţat Ucraina cu sistarea furnizării de arme şi informaţii dacă respinge planul. Potrivit uneia dintre surse, Statele Unite doresc ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joia viitoare. SUA "doresc să oprească războiul şi Ucraina să plătească preţul", a spus sursa citată.

Ce prevede planul discutat între SUA şi Rusia

O delegaţie alcătuită din responsabili de rang înalt ai armatei americane s-a întâlnit joi la Kiev cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta planul propus. Ambasadorul SUA în Ucraina şi un membru al acestei delegaţii americane au descris întâlnirea drept un succes, adăugând că Washingtonul doreşte un "calendar agresiv" pentru semnarea unui document între SUA şi Ucraina.

Planul propus, cu 28 de puncte, prevede în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (alcătuită din provinciile estice Doneţk şi Lugansk), care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute de facto ca fiind ruseşti, dar teritoriile din Donbas cedate Rusiei şi care în prezent nu se află sub controlul acesteia ar deveni zone tampon demilitarizate, în timp ce provinciile Herson şi Zaporojie din sud şi sud-est ar fi împărţite de-a lungul liniei frontului actuale.

De asemenea, Ucrainei i se solicită să-şi limiteze forţele armate, reducându-şi efectivele la cel mult 600.000 de soldaţi, să renunţe la toate armele cu rază lungă de acţiune, precum şi la aspiraţia de a adera la NATO, angajament de neutralitate militară pe care să şi-l înscrie în Constituţie. În schimb, Ucraina ar putea primi garanţii de securitate occidentale, dar fără prezenţa de trupe străine pe teritoriul său.

