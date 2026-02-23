Mesajul de pe steagul uriaş urcat de ruşi pe ambasada din Coreea de Sud. Moscova nu vrea să-l dea jos
Tensiuni diplomatice la Seul, în pragul împlinirii a patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Coreea de Sud a cerut ambasadei Rusiei să coboare un steag uriaș cu mesajul "Victoria va fi a noastră", arborat pe clădirea reprezentanței diplomatice, transmite Reuters. Autoritățile sud-coreene reafirmă că invazia Rusiei este ilegală și critică cooperarea militară dintre Moscova și Phenian.
Steagul de 15 metri, în culorile alb-albastru-roșu ale drapelului Rusiei, cu textul în rusă, a fost arborat pe zidul exterior al reprezentanței diplomatice din centrul capitalei sud-coreene, informează Reuters.
Reacţia Coreei de Sud
Ministerul de Externe de la Seul a informat duminică printr-un comunicat că a transmis ambasadei preocuparea față de situație, dar nu a precizat dacă a primit vreun răspuns. Luni, steagul era încă acolo.
Reuters nu a reușit să obțină o reacție din partea ambasadei; la telefonul acesteia un mesaj vocal automat informa că reprezentanța diplomatică este închisă luni, deoarece este o zi de sărbătoare legală.
Comunicatul menționat al Ministerului de Externe reafirmă poziția Coreei de Sud conform căreia invadarea Ucrainei de către Rusia este ilegală. Ministerul a adăugat că Rusia și Coreea de Nord ar trebui să își înceteze cooperarea militară, care reprezintă o amenințare gravă la adresa securității sud-coreenilor și o încălcare a Cartei Națiunilor Unite și a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU.
Elogii pentru militarii nord-coreeni și cifrele războiului
Luna aceasta, presa a preluat elogiile ambasadorului rus la Seul, Gheorghi Zinoviev, pentru rolul militarilor nord-coreeni în luptele din regiunea Kursk din Rusia.
Conform unui tratat bilateral de apărare încheiat de Moscova și Phenian în 2024, Coreea de Nord a trimis circa 14.000 de militari în sprijinul forțelor ruse, împotriva Ucrainei. Surse sud-coreene, ucrainene și occidentale afirmă că 6000 dintre soldații respectivi au fost uciși.
