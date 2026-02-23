Un ziar românesc din Cernăuţi publică lista militarilor din regiune căzuţi pe front, după 4 ani de război

La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, un ziar românesc din Cernăuți publică lista completă a militarilor din regiune căzuți pe front, scrie Agerpres. Potrivit redactorului-șef al "Gazetei de Herța", aproape 1.800 de soldați au fost aduși acasă și înmormântați cu onoruri militare, iar printre ei se află sute de etnici români. Comunitatea românească din nordul Bucovinei resimte din plin pierderile, în timp ce zeci de tineri luptă în continuare pe linia frontului.

Redactorul șef al publicației, Vasile Bâcu, susține că sute de victime ale războiului declanșat în urmă cu patru ani provin din comunitatea românească din Ucraina.

"Dacă vorbim de regiunea Cernăuți, avem circa 1.800 de persoane care sunt aduse acasă și înmormântate cu onoruri, fără a-i lua în considerare pe cei dispăruți fără urmă sau care sunt prizonieri. "Gazeta de Herța" publică în fiecare săptămână imaginile celor căzuți și în fiecare grupaj câte 10, 12 sau 15 persoane sunt și ostași de origine română", a afirmat Vasile Bâcu.

Primarul localității Ciudei, Anatol Pițul, își manifestă îngrijorarea că numărul tinerilor de etnie română care sunt înrolați în armata ucraineană și trimiși pe front este foarte mare.

"Avem șase pe care i-am înmormântat deja, dar avem încă 12 care sunt pierduți fără știre. Vreo 150 astăzi luptă încă pe front. Este un procent mare. Sunt plecați să își apere țara. A fost înrolat un băiat, avea doi părinți surdo-muți. După doi ani și cinci luni, l-au adus în sicriu acasă. Era o jale extraordinar de mare, deoarece toată lumea plângea pe părinții care nu își puteau exprima durerea, pentru că nu puteau vorbi", a mărturisit Anatol Pițul, primarul comunei Ciudei, în care majoritatea populației este românească.

