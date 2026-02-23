Politolog, după 4 ani de război: Condițiile ruşilor pentru a încheia conflictul sunt condiții de capitulare

Încheierea unui tratat de pace între Ucraina și Federația Rusă este departe de a se materializa deoarece pretențiile preşedintelui Vladimir Putin sunt inacceptabile, consideră politologul ucrainean de origine română Serhii Hackman.

El a declarat, pentru Agerpres, că propunerea de cedare de către Ucraina a teritoriilor care îi aparțin nu poate fi luată în calcul, pentru că asta ar presupune capitularea țării, dar și o capitulare a dreptului internațional.

"Fiecare persoană se așteaptă ca războiul să se termine, dar vorbind cinstit eu nu prea văd premisele pentru ca acest război să se termine, fiindcă aceste condiții pe care le impun rușii pentru a termina războiul sunt practic condiții de capitulare și aceasta ar însemna nu numai capitularea Ucrainei, asta ar însemna capitularea dreptului internațional.

Ne întoarcem la cele mai vechi perioade ale omenirii, când numai cel care avea o măciucă mai mare avea dreptate. De aceea, asta este o problemă nu numai pentru Ucraina, ci pentru întreaga lume civilizată", a afirmat Hackman.

În opinia sa, fără sancțiuni împotriva Moscovei, modelul rusesc de invadare a Ucrainei ar putea fi multiplicat în întreaga lume, ceea ce ar putea conduce la noi puncte de conflict pe întreg mapamondul.

"Dacă invadatorul va fi mituit (oferindu-i-se întreg teritoriul regiunii Donbas - n.r.) în loc să fie pedepsit, asta înseamnă că aceste dorințe de a invada o altă țară vor apărea nu numai la el, dar și la alte țări din lume, ceea ce ar însemna că practic noi vom avea războaie și războaie", a arătat politologul ucrainean de origine română.

