Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Meta pregăteşte un nou produs şi intră în concurenţă directă cu Apple

Gigantul american Meta va lansa anul acesta un smartwatch cu funcţii de sănătate şi inteligenţă artificială.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 09:33
Meta pregăteşte un nou produs şi intră în concurenţă directă cu Apple Meta pregăteşte un nou produs şi intră în concurenţă directă cu Apple - Profimedia

Sursele citate de publicaţia The Information nu au oferit nicio informaţie despre construcţia, designul, dotările tehnice sau funcţiile pe care viitorul smartwatch le va face posibile, dincolo de faptul că acesta este cunoscut intern sub numele de cod Malibu 2.

Cifra 2 rezultă din faptul că aceasta este a doua tentativă a companiei conduse de Mark Zuckerberg de a lansa nu smartwatch, după ce planuri similare au fost anulate în trecut.

Acum, conform publicaţiei americane, Meta este hotărâtă să profite de avansurile făcute în ultimii ani în domeniul inteligenţei artificiale şi să lanseze un smartwatch cu astfel de facilităţi.

Articolul continuă după reclamă

Intrarea pe piaţa smartwatch-urilor va aduce Meta în concurenţă directă cu Apple, care domină această piaţă cu Apple Watch, extinzând zonele în care cei doi giganţi americani rivalizează.

"Linia frontului" se va extinde, încă o dată, anul viitor, când Apple va lansa o pereche de ochelari inteligenţi, piaţă pe care Meta are deja produse precum ochelarii lansaţi în parteneriat cu Ray-Ban.

De altfel, Meta are în plan să lanseze alte două perechi de ochelari de realitate mixtă, la care lucrează de mai mult timp şi care au fost amânaţi pentru anul viitor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

meta apple ceas ochelari
Înapoi la Homepage
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Ştiri externe » Meta pregăteşte un nou produs şi intră în concurenţă directă cu Apple