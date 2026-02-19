Gigantul american Meta va lansa anul acesta un smartwatch cu funcţii de sănătate şi inteligenţă artificială.

Meta pregăteşte un nou produs şi intră în concurenţă directă cu Apple - Profimedia

Sursele citate de publicaţia The Information nu au oferit nicio informaţie despre construcţia, designul, dotările tehnice sau funcţiile pe care viitorul smartwatch le va face posibile, dincolo de faptul că acesta este cunoscut intern sub numele de cod Malibu 2.

Cifra 2 rezultă din faptul că aceasta este a doua tentativă a companiei conduse de Mark Zuckerberg de a lansa nu smartwatch, după ce planuri similare au fost anulate în trecut.

Acum, conform publicaţiei americane, Meta este hotărâtă să profite de avansurile făcute în ultimii ani în domeniul inteligenţei artificiale şi să lanseze un smartwatch cu astfel de facilităţi.

Articolul continuă după reclamă

Intrarea pe piaţa smartwatch-urilor va aduce Meta în concurenţă directă cu Apple, care domină această piaţă cu Apple Watch, extinzând zonele în care cei doi giganţi americani rivalizează.

"Linia frontului" se va extinde, încă o dată, anul viitor, când Apple va lansa o pereche de ochelari inteligenţi, piaţă pe care Meta are deja produse precum ochelarii lansaţi în parteneriat cu Ray-Ban.

De altfel, Meta are în plan să lanseze alte două perechi de ochelari de realitate mixtă, la care lucrează de mai mult timp şi care au fost amânaţi pentru anul viitor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰