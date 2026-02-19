Mark Zuckerberg, audiat într-un proces istoric referitor la efectele platformelor de socializare

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a fost audiat miercuri într-un proces istoric care vizează acuzații potrivit cărora platformele de social media precum Instagram ar fi concepute pentru a crea dependență și a afecta sănătatea mintală a copiilor.

Audierea lui Mark Zuckerberg face parte dintr-un proces fără precedent, prin care este analizat dacă marile companii de social media au contribuit deliberat la vătămarea copiilor prin produsele lor.

Procesul, care a debutat la începutul lunii februarie, a fost intentat în numele unei tinere, identificată prin inițialele K.G.M., care susține că utilizarea rețelelor sociale a dus la dependență, depresie și gânduri suicidare, relatează ABC News.

În prezent, Meta, compania-mamă a Instagram, și YouTube, deținută de Google, sunt singurii pârâți rămași în proces, după ce TikTok și Snap au ajuns la înțelegeri pentru sume care nu au fost publicate.

În cadrul mărturiei, Zuckerberg a respins ideea că Instagram ar fi conceput pentru a crea dependență, afirmând că nu consideră că acest concept se aplică platformei.

Audierea lui Zuckerberg a fost condusă de avocatul reclamantei, Mark Lanier, care a deschis seria de întrebări prezentând trei opțiuni pe care companiile le au în raport cu persoanele vulnerabile: să le ajute, să le ignore sau "să profite de ele", la care CEO-ul a răspuns: "Cred că o companie rezonabilă ar trebui să încerce să-i ajute pe cei care folosesc serviciile sale".

Avocatul l-a mai întrebat pe Zuckerberg dacă oamenii tind să folosească mai mult un produs atunci când acesta provoacă dependenţă, acesta răspunzând: "Nu sunt sigur ce să spun la asta. Nu cred că se aplică aici".

Lanier a prezentat și documente interne care arătau că angajații Instagram aveau obiective legate de creșterea timpului petrecut de utilizatori pe platformă, însă Zuckerberg a susținut că astfel de obiective au existat în trecut, dar a precizat că Meta a decis ulterior să renunțe la ele, orientându-se spre utilitatea produselor.

Lanier l-a interogat și în legătură cu filtrele de pe Instagram, sugerând că acestea pot contribui la probleme de imagine corporală în rândul tinerilor. Zuckerberg a declarat că nu există suficiente dovezi clare privind efectele nocive ale acestor filtre.

De-a lungul audierii, Zuckerberg a contestat în mod repetat "caracterizarea" făcută de Lanier, rămânând fidel ideii că Meta încearcă să construiască platforme utile utilizatorilor.

Avocații Meta susțin că, deși nu contestă dificultățile de sănătate mintală ale reclamantei, nu există dovezi că Instagram ar fi fost un factor determinant în apariția acestora.

Cazul este primul dintre cele peste 1.500 de procese similare din întreaga țară care ajung în fața unui juriu, stabilind potențial un precedent pentru modul în care companiile de tehnologie sunt trase la răspundere pentru designul produselor.

În acelaşi proces, şeful Instagram, Adam Mosseri a depus mărturie. Acesta a declarat în instanţă că nu crede că oamenii pot deveni dependenți clinic de rețelele sociale.

El a spus că este important să se facă diferența între dependența clinică și ceea ce el și alții de la Instagram descriu drept "utilizare problematică".

El a spus că el și colegii săi folosesc termenul "utilizare problematică" pentru a se referi la "cineva care petrece mai mult timp pe Instagram decât se simte bine, iar asta se întâmplă cu siguranță".

Când a fost întrebat despre reclamantă, tânăra de 20 de ani, care petrece 16 ore într-o singură zi pe Instagram, el a declarat instanței: "Sună a utilizare problematică".

El a menționat de mai multe ori că nu este profesionist medical.

