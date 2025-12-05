Meta reduce cu 30% bugetul pentru Metavers: tehnologia pierde teren în fața inteligenţei artificiale

Conform surselor citate de Bloomberg, Meta ar fi redus cu 30% bugetul alocat tehnologiilor de Metavers, acestea pierzând din importanță în strategia companiei, potrivit News.ro.

În 2021, pentru a scăpa de faima negativă imprimată de numeroasele scandaluri, Facebook îşi schimba numele şi devenea Meta.

Numele Meta era inspirat de ceea ce Mark Zuckerberg numea Metavers - universul virtual ce putea fi construit cu tehnologii de realitate virtuală, augmentată şi mixtă.

Însă, la nici cinci ani distanţă, Metaversul pare să nu mai fie la fel de important pentru gigantul american, al cărui nume îşi pierde, astfel, din relevanţă.

De când Mark Zuckerberg şi-a prezentat versiunea viitorului cu Metaversul în prim plan, s-au întâmplat multe lucruri. În primul rând, alte tehnologii s-au dovedit mult mai relevante, precum inteligenţa artificială generativă şi ochelarii inteligenţi cu funcţii de AI.

În al doilea rând, Metaversul nu este mai aproape de realitate, ci, mai degrabă, mai îndepărtat. Căştile de realitate virtuală şi produsele similare nu se bucură de aprecierea la care Zuckerberg spera, pentru că tehnologia nu a avansat în ritmul aşteptat.

În ultimii trei ani, după ce a apărut ChatGPT, chiar şi Meta a investit mulţi bani în inteligenţa artificială. Şi, pentru că AI-ul companiei nu era la nivelul concurenţei, Zuckerberg a pus la bătaie sume foarte mari de bani pentru a atrage specialişti de la companiile rivale.

Metaversul este parte a diviziei Reality Labs din cadrul Meta, care a pierdut în jur de 70 de miliarde de dolari din 2021 până acum.

În ultimii ani, Mark Zuckerberg însuşi a evitat să mai rostească cuvântul "metavers" în apariţiile publice, ca o recunoaştere, poate, a faptului că a greşit strategia.

