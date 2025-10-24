Uniunea Europeană acuză TikTok şi Meta de încălcarea regulilor de transparenţă

Comisia Europeană a anunţat vineri că a constatat preliminar că platformele TikTok şi Meta Platforms (proprietara Facebook şi Instagram) au încălcat obligaţiile de transparenţă prevăzute de Legea Serviciilor Digitale (DSA), cadrul legislativ european menit să limiteze puterea giganţilor tehnologici.

Potrivit Comisiei, cele două companii americane nu au oferit acces adecvat cercetătorilor la datele publice de pe platforme, încălcând astfel una dintre cerinţele-cheie ale legislaţiei. În plus, Meta ar fi încălcat şi obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor mecanisme simple de raportare a conţinutului ilegal şi proceduri clare de contestare a deciziilor de moderare.

Reprezentanţii Meta au declarat că nu sunt de acord cu acuzaţiile şi că platformele au implementat deja modificări în procesele de raportare şi apel, precum şi în instrumentele de acces la date, în conformitate cu DSA.

TikTok a afirmat că este "angajată în transparenţă" şi că aproape 1.000 de echipe de cercetare au avut deja acces la date prin instrumentele sale de cercetare.

Comisia Europeană invită acum companiile să răspundă în scris la constatările preliminare. Dacă acestea vor fi confirmate, instituţia poate emite o decizie de neconformitate, care ar putea atrage o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală a companiilor — o sancţiune ce s-ar putea ridica la miliarde de euro.

Meta a mai fost amendată în aprilie cu 200 de milioane de euro în temeiul Legii Pieţelor Digitale (DMA), pentru modul în care colectează consimţământul utilizatorilor, iar TikTok a fost sancţionată anterior cu 530 de milioane de euro de autoritatea irlandeză pentru protecţia datelor, din cauza transferului informaţiilor utilizatorilor către China.

Aceasta este cea mai recentă acţiune a Bruxelles-ului în cadrul campaniei sale de reglementare a marilor platforme digitale, care urmăreşte creşterea transparenţei şi protejarea utilizatorilor, în special a minorilor, în mediul online.

