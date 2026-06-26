Migranţi romi discriminaţi în Suedia. Consiliul Europei spune că le-au fost încălcate drepturile în spitale

Consiliul Europei a apreciat vineri că Suedia a încălcat mai multe prevederi ale Cartei Sociale Europene, după ce a refuzat să le ofere îngrijirile medicale necesare migranţilor romi. Instituţia a criticat şi tratamentul diferit aplicat acestora în comparaţie cu alte persoane fără acte, transmite AFP, potrivit Agerpres.

În 2023, organizaţiile Amnesty International şi Médecins du Monde - International au depus o plângere în care arătau că, în 129 de cazuri, romilor fie le-au fost refuzate îngrijirile medicale necesare, fie le-a fost facturat costul integral al îngrijirilor, ceea ce i-a descurajat să apeleze la ele.

Comitetul European pentru Drepturi Sociale (CEDS), organismul Consiliului Europei responsabil de monitorizarea Cartei Sociale Europene, ratificată de 42 de state, inclusiv Suedia, consideră că Stockholm încalcă trei dintre prevederile acesteia.

"Îngrijirea medicală este o condiţie prealabilă esenţială pentru păstrarea demnităţii umane', iar excluderea acestor 'migranţi vulnerabili din Uniunea Europeană" de la accesul efectiv la îngrijire este discriminatorie, au declarat experţii comitetului în decizia lor.

Articolul continuă după reclamă

CEDS mai consideră că absenţa unor reguli naţionale clare şi divergenţa între practicile regionale în Suedia au condus la o discriminare indirectă ce i-a afectat în mod deosebit pe romi, puşi să plătească sume diferite.

Comitetul confirmă "ceea ce am observat în repetate rânduri în cei 35 de ani (de activitate), şi anume că, în ciuda unui drept garantat de lege, aceste persoane nu primesc îngrijirea de care au nevoie şi la care au dreptul", a reacţionat Hannah Laustiola, secretar general al filialei suedeze a Médecins du Monde, citată într-o declaraţie comună cu Amnesty International.

Ea citează exemplul "unui bărbat în vârstă cu diabet care s-a îmbolnăvit grav, dar căruia i s-a refuzat tratamentul, şi al unei femei însărcinate care a primit o factură de câteva mii de coroane" suedeze.

Amnesty International subliniază că "migranţii vulnerabili din Uniunea Europeană", termenul oficial folosit pentru a se referi la romi, trăiesc în Suedia într-o situaţie de sărăcie şi marginalizare şi în general nu au asigurare medicală în ţările lor de origine.

Conform convenţiilor internaţionale pe care le-a semnat, Suedia este obligată să garanteze tuturor un acces practic şi abordabil la asistenţă medicală, fără discriminare, subliniază Amnesty.