În timp ce ochii lumii sunt pe Iran, Putin a atacat iar masiv Ucraina: cel puţin 6 morţi şi zeci de răniţi

Cel puțin șase persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma unor atacuri rusești lansate în noaptea de vineri spre sâmbătă asupra mai multor regiuni din Ucraina. Bombardamentele au vizat inclusiv zone rezidențiale din Harkov și Dnipropetrovsk, unde un bloc de locuințe a fost parțial distrus, iar autoritățile locale au anunțat victime, inclusiv copii răniți. În contextul raidurilor, alertă aeriană a fost declanșată în toată Ucraina, iar Polonia a ridicat avioane de luptă pentru a-și proteja spațiul aerian.

Cel puţin cinci persoane au fost ucise într-un bombardament asupra unui imobil de locuinţe în Harkov şi una în regiunea Dnipropetrovsk, vizată de drone, tiruri de artilerie şi rachete.

Bloc rezidențial distrus în Harkov

"În urma atacului inamic, o parte a unui imobil rezidenţial cu cinci etaje, situat în cartierul Kyivski la Harkov a fost practic distrusă. O clădire situată în apropiere a fost de asemenea avariată", a scris pe Telegram şeful administraţiei militare regionale din Harkov, Oleg Sinegubov.

Potrivit primarului oraşului, Igor Terehov, cinci persoane au decedat. Sinegubov informase şi despre răniţi, între care doi băieţi de şase şi 11 ani şi o fată de 17 ani, scrie Agerpres.

La Dnipropetrovsk, şeful administraţiei generale regionale Oleksandr Ganja a anunţat că o persoană a fost ucisă şi alta rănită într-un atac rusesc asupra districtului Nikopol. Potrivit acestuia, armata rusă a vizat regiunea de aproape 20 de ori cu drone, artilerie şi rachete.

Bebeluș rănit în Zaporojie

În Zaporojie, o lovitură rusească a făcut un rănit (un bebeluş), a anunţat pe Telegram şeful administraţiei regionale Ivan Fedorov.

Alte două persoane au fost rănite într-un "atac cu drone inamice" asupra unei case din centrul localităţii Ciuguiev, aflată la 20 km de oraşul Harkov, a indicat primarul Galina Minaeva pe Telegram.

Alertă aeriană în toată Ucraina, avioane ridicate de Polonia

O alertă aeriană a fost declanşată în cursul nopţii în toată Ucraina din cauza raidurilor ruseşti.

Aviaţia militară poloneză a indicat pe X că a ridicat de la sol avioane pentru a proteja spaţiul aerian al Poloniei în regiunile de la frontiera cu Ucraina, aşa cum procedează de obicei în cazul loviturilor ruseşti în zonele din vestul Ucrainei.

