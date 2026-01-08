Ministrul venezuelean de interne, Diosdado Cabello, a declarat miercuri seara că aproximativ 100 de persoane au fost ucise şi un număr similar - rănite în cursul raidului SUA la Caracas în weekendul trecut, care a avut ca scop capturarea liderului autoritar Nicolas Maduro.

Ministrul de Interne din Venezuela susţine că aproximativ 100 de oameni au fost ucişi în operaţiunea SUA - Profimedia

Cabello a calificat operaţiunea drept un "atac teribil" şi a spus că bilanţul victimelor s-ar putea modifica, în creştere. Printre cei ucişi s-ar afla şi civili, între care femei care dormeau în casele lor în momentul atacului, potrivit ministrului citat de Reuters.

Momentan, Reuters nu a putut verifica aceste informaţii din surse independente.

Operațiunea militară americană în Venezuela s-a soldat cu uciderea a 32 de ofițeri cubanezi, a anunțat iniţial guvernul din Cuba, în primul bilanț oficial al morților furnizat în urma atacurilor americane din țara sud-americană.

Unii dintre soldaţii venezueleni au fost înhumaţi miercuri cu onoruri militare la Caracas, fotografii difuzate în media arătând sicrie acoperite cu drapelul naţional.

Guvernul american nu a dat publicităţii numărul victimelor. Media americane, citând oficiali familiarizaţi cu dosarul, au relatat că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului.

Soţia lui Maduro, Cilia Flores, reţinută alături de el, a suferit o leziune la cap în timpul raidului american, a declarat Cabello, iar Maduro o leziune la picior.

Autorităţile provizorii de la Caracas decretaseră marţi o săptămână de doliu pentru reprezentanţii armatei ucişi în raidul american.

Donald Trump: "Mulţi cubanezi au fost ucişi"

"Știți, mulți cubanezi au fost uciși ieri", le-a spus președintele american Donald Trump reporterilor la bordul aeronavei Air Force One, în timp ce zbura duminică seara din Florida înapoi la Washington. "Au fost mulți morți de cealaltă parte. Nicio moarte de partea noastră".

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, au fost capturați de forțele speciale americane pentru a fi urmăriți penal în baza unui rechizitoriu care îi acuză de participarea la o conspirație narcoteroristă.

Guvernul cubanez a anunțat două zile de doliu pentru ofițerii cubanezi uciși, iar fostul președinte și lider revoluționar Raul Castro și președintele Miguel Diaz-Canel au transmis condoleanțe familiilor acestora.

Numele celor decedați și funcțiile pe care le-au deținut nu au fost dezvăluite imediat de autoritățile cubaneze. "Fideli responsabilităților lor în materie de securitate și apărare, compatrioții noștri și-au îndeplinit datoria cu demnitate și eroism și au căzut în urma unei rezistențe aprige în lupta directă împotriva atacatorilor sau ca urmare a bombardamentelor asupra instalațiilor", se arată în comunicatul oficial.

Marco Rubio: Cuba, "o problemă uriaşă"

Secretarul de stat american Marco Rubio a descris duminică guvernul Cubei drept "o problemă uriaşă", la o zi după ce administraţia Trump l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi l-a extras din Venezuela. Întrebat dacă guvernul din Cuba ar putea fi următorul după dramatica operaţiune militară a SUA la Caracas, Rubio a declarat într-un interviu pentru NBC News că el nu doreşte să facă speculaţii cu privire la "viitori paşi".

"Însă nu cred că e un mare mister faptul că noi nu suntem mari fani ai regimului cubanez, care, apropo, este unul dintre cele care îl susţineau pe Maduro", a spus Marco Rubio.

Părinţii lui Rubio au emigrat din Cuba în SUA în 1956, în timpul dictaturii lui Fulgencio Batista. Tatăl său a lucrat apoi ca barman, iar mama lui ca menajeră la hotel. Marco Rubio presează de multă vreme Washingtonul să adopte o linie dură la adresa Havanei, inclusiv atunci când era senator de Florida.

