Alertă în Letonia după ce două drone s-au prăbuşit pe teritoriul ţării. Una a lovit un depozit petrolier

Două drone venite din Rusia au pătruns în noaptea de miercuri spre joi în spaţiul aerian al Letoniei şi s-au prăbuşit ulterior, a anunţat armata letonă.

de Redactia Observator

la 07.05.2026 , 09:01
Una din drone a căzut într-un depozit de petrol din Rezekne, la circa 40 de km de frontiera ruso-letonă, a precizat radioteleviziunea naţională LSM, care citează ca sursă poliţia. S-a declanşat un incendiu, care se stinsese însă la sosirea pompierilor, potrivit Reuters, relateză Agerpres.

Autorităţile letone au emis joi la ora locală 4.09 (01.09 GMT) alarme pentru populaţia din apropierea frontierei, avertizând despre drone şi cerându-le cetăţenilor să nu iasă din locuinţe. Şcolile din Rezekne sunt închise, a anunţat primăria.

Mai multe drone ucrainene rătăcite au lovit Letonia, Estonia şi Lituania la sfârşitul lui martie, reaminteşte Reuters. Vehiculele aeriene fără pilot fuseseră probabil lansate de ucraineni împotriva unor ţinte din Rusia.

Cele trei republici baltice, membre ale NATO, nu au permis niciodată utilizarea spaţiilor aeriene sau a teritoriilor lor pentru atacuri cu drone împotriva Rusiei, au anunţat miniştrii de externe de la Riga, Tallinn şi Riga în aprilie. 

Redactia Observator
letonia alerta drone rusia ucraina razboi
