O serie de crime şochează Bulgaria! Poliţiştii au găsit într-o rulotă dintr-o zonă de munte cadavrele a trei bărbaţi, inclusiv al unui copil de 15 ani. Cei trei au fost împuşcaţi şi ar fi fost la rândul lor criminali. Ar fi omorât alte trei persoane, la 80 de kilometri de locul unde au fost găsiţi fără suflare. Rulota aparţinea unui ONG care găzduieşte tineri în tabere de vacanţă. Autorităţile nu exclud nici varianta ca organizaţia să se fi transformat într-o sectă. Şeful Poliţiei Naţionale a declarat că autorităţile se confruntă cu o anchetă fără precedent.

Trei persoane suspectate că au comis un triplu asasinat într-un refugiu montan au fost găsite, la rândul lor, împușcate mortal duminică, în Bulgaria, a anunțat directorul Poliției Naționale, Zahawi Vaskov.

Cadavrele celor trei persoane, doi bărbați și un adolescent de 15 ani, au fost descoperite într-un autorulotă, la o zi după ce a fost dezvăluit un triplu asasinat care a șocat Bulgaria, pe fondul suspiciunilor de aderare la o sectă și pedofilie.

„Ne confruntăm cu o anchetă privind o crimă fără precedent, cel puțin pentru Bulgaria”, a declarat Zahawi Vaskov în cadrul unei conferințe de presă, scrie Le Figaro, potrivit Mediafax.

Twin Peaks bulgăresc

El a făcut declarațiile la locul unde a fost descoperită autorulota, în apropiere de muntele Okolchitsa, în lanțul Balcanilor, la aproximativ 80 de kilometri de refugiul montan unde au avut loc primele crime.

Vehiculul aparține unei ONG – Agenția Națională pentru Controlul Teritoriilor Protejate – care primește tineri în tabere de vacanță și împotriva căreia fusese depusă, în urmă cu doi ani, o plângere pentru „abuzuri sexuale asupra copiilor” și existența unor „structuri paramilitare”, a declarat miercuri șeful interimar al Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS), Denyo Denev.

Potrivit acestuia, între timp au fost descoperite noi elemente, care au fost transmise Parchetului. Zahawi Vaskov a afirmat că s-a stabilit că focurile de armă au fost „cel mai probabil trase din interiorul” autorulotei. El a adăugat că anchetatorii analizează „absolut toate ipotezele posibile” și că „pista unei comunități închise cu tendințe sectare” nu este „exclusă”.

Cazul a început luni, când Ministerul bulgar de Interne a anunțat descoperirea a trei cadavre în apropierea unui refugiu montan din zona pasului Petrohan. Procurorul regional din Sofia, Hristina Lulcheva, a precizat jurnaliștilor că refugiul fusese incendiat. Cele trei victime, bărbați identificați ulterior ca făcând parte din ONG, prezentau răni provocate de gloanțe.

Miercuri, procurorul general interimar, Borislav Sarafov, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că ONG-ul desfășura activități care nu pot fi considerate „conforme cu voia lui Dumnezeu, cu interesele societății, ale statului și ale copiilor”, evocând un „Twin Peaks” bulgăresc, aluzie la celebrul serial american.

