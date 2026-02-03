Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clasament Superliga de fotbal, după etapa a 24-a. Botoşani şi Oţelul rămân în lupta pentru play-off

Luni seara s-a jucat ultimul meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal, FC Botoşani şi Oţelul Galaţi încheind la egalitate, 0-0.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 07:06
FC Botoşani şi Oţelul Galaţi au încheiat la egalitate, 0-0, meciul direct din etapa a 24-a a Superligii de fotbal FC Botoşani şi Oţelul Galaţi au încheiat la egalitate, 0-0, meciul direct din etapa a 24-a a Superligii de fotbal - Facebook/Fotbal Club Botoşani

În ciuda rezultatului de pe tabelă, partida a fost una plăcută ochiului, ambele formaţii ratând ocazii importante. Totul a culminat cu ocazia irosită de Mitrov, care a trimis balonul în bară, dintr-o situaţie ideală, la capătul unei acţiuni construite de Mailat şi continuate de Enzo Lopez.

Deşi rezultatul nu avantajează niciuna dintre echipe, FC Botoşani şi Oţelul Galaţi rămân în lupta pentru play-off şi speră ca la finalul sezonului regulat să se afle printre cele şase echipe norocoase, chiar dacă ambele mai au meciuri tari de jucat.

În celelalte meciuri din etapa a 24-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat rezultatele: CFR Cluj - Metaloglobus Bucureşti 4-2, Dinamo Bucureşti - Petrolul Ploieşti 1-1, Unirea Slobozia - AFC Hermannstadt 2-3, FC Argeş - UTA Arad 0-1, Rapid Bucureşti - Universitatea Cluj 0-2, Farul Constanţa - Universitatea Craiova 4-1, FCSB - AFC Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0.

Articolul continuă după reclamă

Clasament Superliga 

1    UNIV. CRAIOVA    24    13    7    4    44-24    46 puncte

2    DINAMO             24    12    9    3    36-20    45 puncte

3    RAPID            24    13    6    5    37-23    45 puncte 

4    FC ARGEŞ        24    12    4    8    30-22    40 puncte 

5    FC BOTOŞANI        24    10    9    5    30-18    39 puncte

6    UNIV. CLUJ        24    11    6    7    29-20    39 puncte

7    UTA ARAD        24    10    8    6    31-32    38 puncte

8    OŢELUL             24    10    7    7    35-19    37 puncte

9    CFR CLUJ        24    9    8    7    38-36    35 puncte

10    FARUL             24    9    7    8    32-27    34 puncte

11    FCSB            24    9    7    8    33-31    34 puncte

12    PETROLUL        24    4    9    11    17-26    21 puncte

13    UNIREA SLOBOZIA    24    6    3    15    24-38    21 puncte

14    CSIKSZEREDA     24    4    7    13    22-52    19 puncte

15    HERMANNSTADT    24    3    8    13    22-40    17 puncte

16    METALOGLOBUS     24    2    5    17    21-53    11 puncte

Etapa a 25-a a Superligii de fotbal este una intermediară şi va începe încă de marţi, 3 februarie, când sunt programate nu mai puţin de trei partide. Se joacă Petrolul Ploieşti - Unirea Slobozia (16.00), Universitatea Cluj - FC Argeş (18.00) şi AFC Hermannstadt - Rapid Bucureşti (20.30). Miercuri, 4 februarie, avem Metaloglobus Bucureşti - Csikszereda Miercurea Ciuc (16.00), UTA Arad - CFR Cluj (18.00) şi Farul Constanţa - Dinamo Bucureşti (20.30), în timp ce joi, 5 februarie, avem Universitatea Craiova - Oţelul Galaţi (18.00) şi FCSB - FC Botoşani (20.30).

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

clasament superliga etapa 24 clasament superliga rezultate superliga
Înapoi la Homepage
El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum
El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
Transferul anului în televiziune! Denise Rifai a semnat cu Antena 1! Ce emisiune va prezenta
Transferul anului în televiziune! Denise Rifai a semnat cu Antena 1! Ce emisiune va prezenta
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială?
Observator » Sport » Clasament Superliga de fotbal, după etapa a 24-a. Botoşani şi Oţelul rămân în lupta pentru play-off