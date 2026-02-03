Clasament Superliga de fotbal, după etapa a 24-a. Botoşani şi Oţelul rămân în lupta pentru play-off

Luni seara s-a jucat ultimul meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal, FC Botoşani şi Oţelul Galaţi încheind la egalitate, 0-0.

În ciuda rezultatului de pe tabelă, partida a fost una plăcută ochiului, ambele formaţii ratând ocazii importante. Totul a culminat cu ocazia irosită de Mitrov, care a trimis balonul în bară, dintr-o situaţie ideală, la capătul unei acţiuni construite de Mailat şi continuate de Enzo Lopez.

Deşi rezultatul nu avantajează niciuna dintre echipe, FC Botoşani şi Oţelul Galaţi rămân în lupta pentru play-off şi speră ca la finalul sezonului regulat să se afle printre cele şase echipe norocoase, chiar dacă ambele mai au meciuri tari de jucat.

În celelalte meciuri din etapa a 24-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat rezultatele: CFR Cluj - Metaloglobus Bucureşti 4-2, Dinamo Bucureşti - Petrolul Ploieşti 1-1, Unirea Slobozia - AFC Hermannstadt 2-3, FC Argeş - UTA Arad 0-1, Rapid Bucureşti - Universitatea Cluj 0-2, Farul Constanţa - Universitatea Craiova 4-1, FCSB - AFC Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0.

Clasament Superliga

1 UNIV. CRAIOVA 24 13 7 4 44-24 46 puncte

2 DINAMO 24 12 9 3 36-20 45 puncte

3 RAPID 24 13 6 5 37-23 45 puncte

4 FC ARGEŞ 24 12 4 8 30-22 40 puncte

5 FC BOTOŞANI 24 10 9 5 30-18 39 puncte

6 UNIV. CLUJ 24 11 6 7 29-20 39 puncte

7 UTA ARAD 24 10 8 6 31-32 38 puncte

8 OŢELUL 24 10 7 7 35-19 37 puncte

9 CFR CLUJ 24 9 8 7 38-36 35 puncte

10 FARUL 24 9 7 8 32-27 34 puncte

11 FCSB 24 9 7 8 33-31 34 puncte

12 PETROLUL 24 4 9 11 17-26 21 puncte

13 UNIREA SLOBOZIA 24 6 3 15 24-38 21 puncte

14 CSIKSZEREDA 24 4 7 13 22-52 19 puncte

15 HERMANNSTADT 24 3 8 13 22-40 17 puncte

16 METALOGLOBUS 24 2 5 17 21-53 11 puncte

Etapa a 25-a a Superligii de fotbal este una intermediară şi va începe încă de marţi, 3 februarie, când sunt programate nu mai puţin de trei partide. Se joacă Petrolul Ploieşti - Unirea Slobozia (16.00), Universitatea Cluj - FC Argeş (18.00) şi AFC Hermannstadt - Rapid Bucureşti (20.30). Miercuri, 4 februarie, avem Metaloglobus Bucureşti - Csikszereda Miercurea Ciuc (16.00), UTA Arad - CFR Cluj (18.00) şi Farul Constanţa - Dinamo Bucureşti (20.30), în timp ce joi, 5 februarie, avem Universitatea Craiova - Oţelul Galaţi (18.00) şi FCSB - FC Botoşani (20.30).

