Lotul României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. 29 de sportivi ne reprezintă la competiţia din Italia 

În perioada 6-22 februarie 2026, în Italia are loc o nouă ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar România nu va lipsi de la marele eveniment.

29 de sportivi reprezintă România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Facebook/Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

Italia şi Suedia au luptat pentru a obţine găzduirea ediţiei din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar în cele din urmă Italia a avut câştig de cauză, astfel că mii de sportivi se vor înfrunta în peste 100 de probe ce se vor desfăşura în diferite locaţii din nordul Italiei, dar în special în locaţii din zona Milano şi în staţiunea Cortina d'Ampezzo.

Oficial, Jocurile Olimpice de iarnă încep vineri, 6 februarie 2026, când va avea loc Festivitatea de Deschidere, la Stadio San Siro, însă, deja, din 4 şi 5 februarie vor avea loc diferite confruntări de curling şi hochei pe gheaţă, dar şi anumite probe la snowboard.

Lotul României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Articolul continuă după reclamă

România va fi reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Vorbim despre o cifră cu aproape 50% mai mare decât ediţia precedentă, la Beijing, în 2022, România având doar 21 de participanţi.

Chiar şi aşa, speranţele "tricolorilor" la o medalie sunt minime, România nefiind tocmai o specialistă a sporturilor de iarnă.

Conform paginii oficiale de Facebook a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, lotul României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 îi cuprinde pe:

Schi alpin - Sofia Moldovan, Alexandru Ştefănescu

Sărituri cu schiurile - Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Sanie - Raluca Strămăturaru, Corina Buzățoiu, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Marian Gîtlan, Darius Șerban, Eduard Crăciun

Bob - Mihai Tentea, George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu, Andrei Nica

Biatlon - Anastasia Tolmacheva, George Colțea, George Buta, Dmitrii Shamaev, Raul Flore

Schi Fond - Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Snowboard - Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Patinaj Artistic - Julia Sauter

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰