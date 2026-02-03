Lotul României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. 29 de sportivi ne reprezintă la competiţia din Italia
În perioada 6-22 februarie 2026, în Italia are loc o nouă ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar România nu va lipsi de la marele eveniment.
Italia şi Suedia au luptat pentru a obţine găzduirea ediţiei din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar în cele din urmă Italia a avut câştig de cauză, astfel că mii de sportivi se vor înfrunta în peste 100 de probe ce se vor desfăşura în diferite locaţii din nordul Italiei, dar în special în locaţii din zona Milano şi în staţiunea Cortina d'Ampezzo.
Oficial, Jocurile Olimpice de iarnă încep vineri, 6 februarie 2026, când va avea loc Festivitatea de Deschidere, la Stadio San Siro, însă, deja, din 4 şi 5 februarie vor avea loc diferite confruntări de curling şi hochei pe gheaţă, dar şi anumite probe la snowboard.
Lotul României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Vorbim despre o cifră cu aproape 50% mai mare decât ediţia precedentă, la Beijing, în 2022, România având doar 21 de participanţi.
Chiar şi aşa, speranţele "tricolorilor" la o medalie sunt minime, România nefiind tocmai o specialistă a sporturilor de iarnă.
Conform paginii oficiale de Facebook a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, lotul României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 îi cuprinde pe:
Schi alpin - Sofia Moldovan, Alexandru Ştefănescu
Sărituri cu schiurile - Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Sanie - Raluca Strămăturaru, Corina Buzățoiu, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Marian Gîtlan, Darius Șerban, Eduard Crăciun
Bob - Mihai Tentea, George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu, Andrei Nica
Biatlon - Anastasia Tolmacheva, George Colțea, George Buta, Dmitrii Shamaev, Raul Flore
Schi Fond - Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Snowboard - Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Patinaj Artistic - Julia Sauter
