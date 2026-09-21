Video Moartea fiului supermodelului Cindy Crawford. Lupta dusă de Presley încă din adolescenţă
Fiul supermodelului Cindy Crawford a murit la vârsta de 27 de ani într-un centru de dezintoxicare. Fotomodel şi el, a lăsat în urmă o poveste cutremurătoare. Avea tot ce îşi putea dori un om: faimă, bani şi succes, dar nu a fost fericit. A luptat până în ultima clipă cu dependenţa de droguri şi problemele psihice.
Presley Gerber s-a stins într-un centru pentru persoanele dependente de droguri din Los Angeles unde încerca să regăsească singurul lucru care îi lipsea - echilibrul.
"M-am luptat cu sănătatea mintală, depresia şi toate lucrurile care vin odată cu acestea cea mai mare parte din viaţă. Da, o mare parte din viaţa mea de adult şi de la o vârstă fragedă", spune Presley Gerber.
Fiul lui Cindy Crawford a debutat în lumea modei la 15 ani şi a defilat pentru case de modă celebre: Moschino, Dolce Gabbana, Calvin Klein. A apărut în mai multe rânduri pe podium alături de sora sa, Kaia Gerber şi a filmat o reclamă împreună cu mama lui. Cu doar două luni înainte să se stingă, Presley a primit un mesaj emoţionant de la mama sa.
Familia lui a încercat şi practici controversate pentru a-l ajuta. Acum câteva luni, tânărul a fost supus unui ritual cu substanţe psihoactive la o clinică din Mexic.
"Cu cât găseam mai multe medicamente care trebuiau integrate în viaţa mea, cu atât calitatea vieţii mi-a scăzut rapid, odată cu scăderea nivelului de endorfine naturale şi dopamină şi toate chestiile de genul acesta", spune Presley Gerber.
Cindy Crawford le-a cerut admiratorilor să dea dovadă de discreţie şi să îi respecta intimitatea în aceste momente grele.
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