Observator » Ştiri externe » Moartea fiului supermodelului Cindy Crawford. Lupta dusă de Presley încă din adolescenţă

Video Moartea fiului supermodelului Cindy Crawford. Lupta dusă de Presley încă din adolescenţă

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Radu Badiu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 21.09.2026, 20:00 | Modificat la 21.09.2026, 20:03

Fiul supermodelului Cindy Crawford a murit la vârsta de 27 de ani într-un centru de dezintoxicare. Fotomodel şi el, a lăsat în urmă o poveste cutremurătoare. Avea tot ce îşi putea dori un om: faimă, bani şi succes, dar nu a fost fericit. A luptat până în ultima clipă cu dependenţa de droguri şi problemele psihice. 

Presley Gerber s-a stins într-un centru pentru persoanele dependente de droguri din Los Angeles unde încerca să regăsească singurul lucru care îi lipsea - echilibrul.

"M-am luptat cu sănătatea mintală, depresia şi toate lucrurile care vin odată cu acestea cea mai mare parte din viaţă. Da, o mare parte din viaţa mea de adult şi de la o vârstă fragedă", spune Presley Gerber.

Fiul lui Cindy Crawford a debutat în lumea modei la 15 ani şi a defilat pentru case de modă celebre: Moschino, Dolce Gabbana, Calvin Klein. A apărut în mai multe rânduri pe podium alături de sora sa, Kaia Gerber şi a filmat o reclamă împreună cu mama lui. Cu doar două luni înainte să se stingă, Presley a primit un mesaj emoţionant de la mama sa.

Articolul continuă după reclamă

Familia lui a încercat şi practici controversate pentru a-l ajuta. Acum câteva luni, tânărul a fost supus unui ritual cu substanţe psihoactive la o clinică din Mexic.

"Cu cât găseam mai multe medicamente care trebuiau integrate în viaţa mea, cu atât calitatea vieţii mi-a scăzut rapid, odată cu scăderea nivelului de endorfine naturale şi dopamină şi toate chestiile de genul acesta", spune Presley Gerber.

Cindy Crawford le-a cerut admiratorilor să dea dovadă de discreţie şi să îi respecta intimitatea în aceste momente grele.

Pe acelaşi subiect
Radu Badiu
Like
cindy crawford presley deces
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.