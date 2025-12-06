Criza apei din Prahova începe să se rezolve. După o săptămână grea, peste 170.000 de oameni au din nou apă la robinet. Autorităţile avertizeză, însă, că nu este încă bună de băut sau pentru gătit. Analizele Direcției de Sănătate Publică ar putea verifica luni calitatea apei. Până atunci, localnicii continuă să stea la cozi pentru apă potabilă.

Localnicii din Câmpina s-au bucurat doar pe jumătate că au din nou apă. Imediat au fost anunţaţi prin mesaje RO-Alert că nu au voie să o bea sau să o folosească la treburile casnice. Oamenii trebuie să aştepte, însă, confirmarea Direcţiei de Sănătate Publică pentru a putea să bea apă de la robinet.

Ploile abundente au adus un val masiv de aluviuni pe care staţia de tratare a apei nu le-a mai putut filtra

"Nu vreau să avansez un termen. Trebuie să fie o chestiune de ore sau de câteva zile. Odată golită instalaţia e posibil ca la început să vină cu impurităţi. Ăsta e motivul pentru care se aşteaptă şi aceste analize de la DSP", a declarat Daniel Nicodim, prefectul judeţului Prahova.

Până atunci, locuitorii din Câmpina stau în continuare la coadă ca să se treacă pe lista celor care primesc apă îmbuteliată. "Fiecare cetăţean are dreptul la câţiva litri de apă, dar asta nu înseamnă că nu pot veni în caz că i-au terminat. Nu e o raţie", a declarat Liviu Davidescu, consilier local.

Problemele au început când Administraţia Apele Române au golit Barajul Paltinu din cauza unei defecțiuni. Ploile abundente au adus un val masiv de aluviuni pe care staţia de tratare a apei nu le-a mai putut filtra, motiv pentru care alimentarea unor localităţi a fost sistată.

