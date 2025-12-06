Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă seară că a avut o conversaţie telefonică ''substanţială şi constructivă'' cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu negociatorii Kievului plecaţi să îi întâlnească în Florida pentru discuţii privitoare la încheierea războiului din Ucraina.

Negocierile pentru pacea din Ucraina continuă. Anunţul făcut de Volodimir Zelenski - Profimedia

''Ucraina este hotărâtă să lucreze în continuare onest cu partea americană pentru a instaura o pace reală. Am convenit următoarele etape şi formatul discuţiilor cu Statele Unite'', a indicat Zelenski pe social media.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Liderul ucrainean a precizat că, în timpul acestei conversaţii, au fost abordate ''chestiuni cheie ce ar putea garanta oprirea vărsării de sânge''.

Negociatorii ucraineni şi americani se află sâmbătă în Florida pentru a treia zi de discuţii privitoare la planul Washingtonului menit să pună capăt războiului din Ucraina, declanşat în februarie 2022 de invazia rusă.

Şeful statului ucrainean a spus că aşteaptă revenirea la Kiev a celor doi negociatori ai săi, Rustem Umerov şi şeful Statului major al armatei ucrainene Andrii Gnatov, ''cu un raport detaliat'' al discuţiilor avute cu reprezentanţii SUA.

''Nu poate fi discutat totul prin telefon, aşa că trebuie să lucrăm îndeaproape cu echipele noastre asupra ideilor şi propunerilor. Abordarea noastră este aceea că trebuie făcut totul pentru a face funcţională orice măsură pentru pace, securitate şi reconstrucţie'', a încheiat Volodimir Zelenski.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰