Peste mai puţin de 12 ore se deschid secţiile de votare pentru alegerile locale parţiale. Bucureştenii îşi aleg mâine noul primar general, dar alegeri sunt organizate şi în alte 12 localităţi din provincie. De asemenea, va fi votat şi preşedintele consiliului judeţean Buzău.

Ce e important să ştiţi despre aceste alegeri? Să le luăm pe rând. În Capitală, sunt aşteptaţi la urne un milion opt sute de mii de alegători care au la dispoziţie aproape 1.300 de secţii de votare.

La alegerile locale putem să votăm doar la secţia la care suntem arondat, iar programul este clar: între orele şapte dimineaţa şi nouă seara. Nu în altă localitate şi nu în străinătate.

Foarte important! Doar persoanele care au cel puţin 18 ani împliniţi au dreptul să voteze. De asemenea, aceeaşi regulă: în localitatea sau sectorul unde au domiciliul sau viza de flotant. Şi cetăţenii din Uniunea Europeană, care au domiciliul în Bucureşti sau reşedinţa stabilită de cel puţin şase luni în Capitală, pot vota.

Articolul continuă după reclamă

Mare atentie! Alegătorii trebuie să se prezinte la secţia de votare cu actul de identitate. Cartea de identitate electronică sau clasică sau, în cazul elevilor de la şcolile militare, cu carnetul de serviciu militar. Sunt emoţii mari legate de ziua de mâine. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a anunţat deja că a luat măsuri pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică.

