Video Crăciun la curtea regală. Kate Middleton şi Prinţul William au participat la slujba de colinde
Crăciun la curtea regală în Marea Britanie.
Kate Middleton şi Prinţul William au participat la slujba de colinde de la Westminster Abbey împreună cu George, Louis şi Charlotte, copiii lor.
La eveniment au fost peste 1600 de oameni, inclusiv vedete din muzică şi televiziune. Slujba a devenit o tradiţie a Prinţesei de Wales, iar anul acesta, tema a fost "dragoste în toate formele ei".
