Festivalul de la Cannes nu a privit doar spre producția lui Cristian Mungiu cu ochi laudativi. Vorbim despre noul film semnat Radu Jude, "Jurnalul unei cameriste". Acesta a fost inclus în secțiunea paralelă necompetițională Quinzaine des cineastes.

Este primul lui lungmetraj în franceză și a strâns cronici excelente în presa internațională. O satiră tăioasă despre migrație și inegalități sociale.

Ana Dumitrașcu şi Sofia Dragoman, actrițe în producția lui Jude, au fost invitate în platoul Observator, luni, pentru a vorbi despre această peliculă.

"Este un dialog cu cartea, din ce am înţeles şi de la Radu şi din scenariu, este despre această femeie, româncă imigrantă, care vine să muncească în Franţa şi, la fel şi în carte, este un dialog cu această carte foarte feministă, scrisă la 1900, o carte foarte curajoasă, o carte scandaloasă şi la fel şi filmul are nişte părţi care vor declanşa reacţii. Au fost reacţii foarte puternice din sală", a explicat Ana Dumitraşcu.

"Cadrele din România sunt filmate cu iPhone, este acest dialog între mama care lucrează în Franţa şi fetiţa ei care rămâne în România. Cadrele din Franţa sunt filmate cu o cameră profesionistă, totul arată mult mai luminos, se vede o diferenţă clară", a explicat Ana Dumitrașcu.

Întrebată cum a reușit să intre în pielea personajului, Ana Dumitrașcu a explicat că ea face personajul.

"Mi se pare că ajută foarte mult textul. Radu scrie foarte bine textul și cumva, doar învâțând textul, simțeam că am 80% din personaj. E foarte simplu de lucrat cu Radu", a recunoscut Ana Dumitrașcu.

