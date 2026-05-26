Momente de panică la Sydney: zeci de drone s-au prăbuşit subit, în timpul unui show de lumini

Aproape 100 de drone s-au prăbuşit la Sydney, în timpul unui show popular de lumini. Imaginile suprinse arată donele care cad în apă, aproape de cei din public.

Organizatorii festivalului Vivid Sydney, un eveniment care durează 3 săptămâni, unde sunt prezentate instalaţii şi spectacole de lumini, spun că accidentul a avut loc din cauza unor dificultăţi tehnice neprevăzute, ceea ce i-a determinat să anuleze spectacolele cu drone programate.

Skymagic, compania responsabilă pentru show, a dat vina pe o schimbare a frecvenţei radio şi a declarat că nicio dronă nu s-a prăbuşit în afara zonei de siguranţă-

"Sunetul provocat de prăbuşirea lor s-a auzit de la o distanţă considerabilă, le puteai auzi cum se izbesc de apă sau de asflat, în port", a declarat un muncitor al portului Darling, din Sydney, potrivit ABC.

"Ne cerem scuze pentru dezamăgirea provocată spectatorilor. Operatorii dronelor au anulat show-ul, în acord cu protocoalele de siguranţă", a transmis organizatorul evenimentului.

Vivid Sydney a debutat în 2009, fiind "cel mai mare festival de lumini, muzică, idei şi mâncare" din emisfera sudică. Zeci de mii de localnici şi turişti participă la evnimentele anuale din portul Sydney şi din centrul oraşului, care includ spectacole vizuale, inclusiv pe celebra clădire Sydney Opera House.

