România şi alte 15 state, declaraţie comună prin care cer UE un buget mai mare pentru coeziune și agricultură

România a inițiat Declarația comună a statelor din grupul "Prietenii Coeziunii" privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, a anunțat președintele Nicușor Dan. Documentul este susținut, alături de România, de mai multe state membre, printre care Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, Spania și Italia, și vizează menținerea și consolidarea finanțării politicilor de coeziune și a politicii agricole comune.

Potrivit șefului statului, aceste politici rămân esențiale pentru investițiile directe în infrastructură, agricultură, locuri de muncă și reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Nicușor Dan a subliniat că, deși bugetul UE propus este în creștere, există riscul unor reduceri de alocări pentru aceste domenii strategice, motiv pentru care statele semnatare solicită majorarea fondurilor.

"Prin acest demers comun, ne dorim ca viitorul buget să continue să finanțeze politici fundamentale pentru proiectul european: politica de coeziune și politica agricolă comună. Aceste linii strategice sunt deja afectate de propunerile de reducere a finanțărilor, deși bugetul total propus al Uniunii este în creștere. Solicităm ca alocările pentru aceste politici în viitorul buget să fie mai mari. Pentru România, fondurile europene rămân esențiale pentru modernizare și dezvoltare", a transmis președintele.

Declarația comună subliniază totodată necesitatea unui buget european echilibrat și ambițios, care să răspundă atât noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică, cât și obiectivelor tradiționale ale Uniunii. În acest context, liderii semnatari susțin ca principiul excelenței în alocarea resurselor să fie implementat astfel încât să sprijine inclusiv întreprinderile mici și mijlocii.

"Europa trebuie să răspundă noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică. De aceea, susținem un buget european ambițios și echilibrat, care să răspundă atât noilor priorități, cât și politicilor care s-au dovedit de succes și care sunt esențiale pentru coeziune și prosperitate. În privința competitivității, suntem de acord că resursele trebuie să aibă la bază un principiu al excelenței, dar acesta trebuie pus în practică astfel încât să genereze o îmbunătățire reală a competitivității economice în toată Uniunea, inclusiv la nivelul IMM-urilor. România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară a UE, care trebuie să fie echilibrată și să asigure dezvoltarea tuturor statelor membre, recunoscând atât provocările și obiectivele comune, cât și particularitățile fiecăruia dintre ele. Mulțumesc tuturor liderilor europeni care susțin această inițiativă și cred, la fel ca România, că solidaritatea și coeziunea trebuie să rămână valori fundamentale ale Uniunii Europene", a precizat Nicuşor Dan.

Documentul urmează să fie prezentat oficial în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luat în considerare în dezbaterile pregătitoare pentru viitorul Consiliu European.

