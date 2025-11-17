Cel puţin 32 de mineri şi-au pierdut viaţa, în timpul unei surpări care a avut loc într-o mină de cobalt din sudul Republicii Democrate Congo. Teribilul incident a avut loc sâmbătă, iar operaţiunile de căutare continuă chiar şi în prezent. Iar momentul prăbuşirii a fost surprins în imagini.

Accidentul a avut loc sâmbătă în situl minier Kalando, situat în cariera Mulondo, operată oficial de compania Pajeclem, la aproximativ 42 de kilometri sud-est de Kolwezi, capitala provinciei Lualaba, potrivit autorităţilor locale.

"În pofida interdicţiei oficiale de acces în sit din cauza ploilor abundente şi a riscului de alunecări de teren, minerii clandestini au forţat intrarea în carieră", a declarat Roy Kaumba Mayonde, ministrul provincial de Interne, citat într-un comunicat.

Un pod improvizat prăbuşit

"Traversarea precipitată a minerilor" a provocat prăbuşirea unui pod improvizat pe care îl amenajaseră pentru a trece peste un şanţ inundat care delimita zona, a adăugat oficialul. "Până în prezent, au fost recuperate 32 de cadavre", a spus el, specificând că operaţiunile de căutare "continuă".

Un raport al Serviciului de asistenţă şi sprijin pentru mineritul artizanal şi la scară mică (Saemape) - o agenţie guvernamentală responsabilă de furnizarea de asistenţă tehnică şi financiară cooperativelor miniere -, consultat de AFP duminică, a menţionat o panică provocată de soldaţii prezenţi la faţa locului. "În timpul căderii", minerii "s-au îngrămădit unii peste alţii, ceea ce a provocat răni şi decese", se arată în document.

Imaginile furnizate AFP de biroul provincial al Comisiei Naţionale pentru Drepturile Omului (CNDH) arată mineri care scot cadavre îngrămădite în şanţ, dar şi cel puţin 17 corpuri neînsufleţite întinse pe pământ în apropiere de locul accidentului.

Autorităţile provinciale au anunţat duminică suspendarea activităţilor în zonă. "Mai multe companii miniere din ţara noastră sunt frecvent victime ale acestui tip de invazie din partea minerilor clandestini", a denunţat ministrul provincial de Interne.

Momentul prăbuşirii surprins în imagini

Acuzaţiile privind exploatarea copiilor prin muncă, condiţiile periculoase de lucru şi corupţia din sectorul minier clandestin afectează întreaga industrie a cobaltului din RDC. "Peste 10.000" de mineri clandestini sunt prezenţi în situl Kalando, a declarat pentru AFP Arthur Kabulo, coordonatorul CNDH în provincia Lualaba.

Conform raportului Saemape, situl Kalando face obiectul unei dispute de câteva luni între minerii clandestini şi o cooperativă minieră care doreşte să îi încadreze în muncă, precum şi între operatorii sitului.

Mina Kalando este un sit minier semi-industrial, operat de "un partener chinez pe nume Pan Kai, care, din motive sociale, ar fi acordat acces" minerilor clandestini "în fiecare sâmbătă şi duminică", conform raportului.

Potrivit Saemape, s-a solicitat supravegherea minerilor artizanali de la cooperativa minieră Kany (Comikam). Însă, această cooperativă şi minerii clandestini ar fi fost alungaţi de bărbaţi înarmaţi. Ambele părţi au depus plângeri la autorităţile provinciale, se arată în document.

Comikam depusese o plângere la începutul lunii martie la autorităţile provinciale şi la Saemape, denunţând ocuparea "ilegală" a sitului de către "indivizi, în special soldaţi". Minerii din sit au depus, la rândul lor, o altă plângere la Saempae, la 10 martie, acuzând Comikam că "i-a alungat din sit pentru a lucra cu echipamentul partenerului lor J.M.J", descris drept un "partener chinez" de către Saempae.

Aceşti mineri au susţinut, de asemenea, că au fost "arestaţi în sit" de către soldaţi, "fără motiv", înainte de a fi eliberaţi două zile mai târziu.

Republica Democrată Congo produce peste 70% din cantitatea de cobalt la nivel mondial, acest metal fiind esenţial pentru bateriile utilizate în dispozitive electronice şi vehicule electrice. Cea mai mare parte din această cantitate este extrasă din mine industriale uriaşe, însă se estimează că peste 200.000 de persoane lucrează în mine ilegale.

