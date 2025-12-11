Momentul în care americanii confiscă un petrolier în largul Venezuelei. Maduro acuză SUA de furt și piraterie

Administrația Trump a publicat imagini cu momentul în care forțele americane confiscă un petrolier în largul coastei Venezuelei. Guvernul de la Caracas a reacționat acuzând SUA de "furt" și "piraterie internațională" și că încearcă de fapt să-l răstoarne pe președintele Nicolas Maduro.

"Tocmai am confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, unul mare... de fapt, cel mai mare confiscat vreodată", a declarat președintele american Donald Trump, în fața jurnaliștilor, în cadrul unui eveniment la Casa Albă. Guvernul Venezuelei a reacționat acuzând SUA de "furt" și "piraterie internațională" și că SUA încearcă de fapt să-l răstoarne pe președintele Nicolas Maduro.

O filmare postată pe rețelele sociale de procurorul general Pam Bondi arată trupe speciale coborând pe frânghii, la bordul petrolierului, dintr-un elicopter implicat în operațiune și membri ai Gărzii de Coastă în timp ce se deplasează înarmați pe navă.

Potrivit unui oficial american care a vorbit pentru AP sub protecția anonimatului, operațiunea a fost condusă de Garda de Coastă a SUA, cu sprijinul Marinei Militare şi a fost desfășurată sub autoritatea agențiilor de aplicare a legii din Statele Unite, adică nu este considerat un act de război.

Membrii Gărzii de Coastă au fost transportați pe petrolier cu elicopterul, de pe portavionul USS Gerald R. Ford, aflat în Marea Caraibilor, trimis acolo luna trecută alături de alte nave de război într-o demonstrație de forță din partea guvernului american. Bondi susține că "de mai mulți ani, petrolierul este sancționat de Statele Unite din cauza implicării sale într-o rețea ilegală de transport de petrol care sprijină organizații teroriste străine".

Potrivit AP, petrolierul confiscat poartă numele de Skipper și a plecat din Venezuela în jurul datei de 2 decembrie. Avea la bord aproximativ 2 milioane de barili de țiței, dintre care circa jumătate aparțineau unui importator de petrol controlat de statul cubanez, potrivit unor documente ale companiei de stat Petroleos de Venezuela.

Conform datelor de urmărire a navelor, în trecut Skipper a navigat sub numele de M/T Adisa. Adisa a fost sancționată de SUA în 2022, fiind acuzată că face parte dintr-o rețea sofisticată de petroliere-fantomă care transportau ilegal petrol pentru Gardienii Revoluției din Iran și gruparea militantă Hezbollah din Liban.

Rețeaua era condusă, potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, de un trader de petrol ucrainean cu sediul în Elveția.

Utilizarea forțelor americane pentru a confisca o navă comercială este un gest extrem de rar și arată presiunea pe care o pune guvernul american asupra lui Maduro, acuzat de narcoterorism în SUA, explică AP.

Statele Unite au desfăşurat cea mai mare prezență militară în regiune din ultimele decenii și au lansat o serie de atacuri letale asupra unor bărci suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibilor și în Oceanul Pacific. Campania este tot mai intens criticată de democrații din Congresul american.

