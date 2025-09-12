Video Momentul în care JD Vance duce sicriul lui Charlie Kirk. A fost transportat cu un avion Air Force 2
Sicriul cu trupul neînsufleţit al activistului MAGA Charlie Kirk a fost adus în statul Arizona la bordul avionului Air Force Two. Printre cei care au dus sicriul se numără și vicepreședintele SUA, republicanul JD Vance. Charlie Kirk a fost asasinat miercuri, 10 septembrie, în timpul unei dezbateri în campusul Universității Utah Valley.
Charlie Kirk a fost adus în Arizona la bordul avionului Air Force Two, aeronavă destinată în mod tradiţional vicepreședintelui Statelor Unite. În înregistrările postate pe rețelele de socializare, JD Vance poate fi văzut ducând sicriul activistului MAGA ucis.
Soția vicepreședintelui, Usha Vance, a fost surprinsă ținând-o de mână pe Erika Kirk, soția lui Charlie Kirk. Cele două femei, îmbrăcate complet în negru, au coborât împreună din avion, fiind urmate de vicepreședinte. Soția lui Kirk, alături de cei doi copii ai cuplului, au zburat împreună cu vicepreședintele și soţia sa din Salt Lake City, Utah, până la Aeroportul Internațional Phoenix Sky Harbor din Arizona.
Kirk, omagiat la sosirea în Arizona
Un controlor de trafic aerian i-a adus un omagiu lui Charlie Kirk în timp ce sicriul său, aflat la bordul aeronavei Air Force Two, potrivit CNN.
"Bine ai venit acasă, Charlie. Nu ai meritat asta. Dumnezeu să binecuvânteze familia ta", a spus controlorul, într-un mesaj audio surprins de LiveATC.net.
