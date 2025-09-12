Sicriul cu trupul neînsufleţit al activistului MAGA Charlie Kirk a fost adus în statul Arizona la bordul avionului Air Force Two. Printre cei care au dus sicriul se numără și vicepreședintele SUA, republicanul JD Vance. Charlie Kirk a fost asasinat miercuri, 10 septembrie, în timpul unei dezbateri în campusul Universității Utah Valley.

Charlie Kirk a fost adus în Arizona la bordul avionului Air Force Two, aeronavă destinată în mod tradiţional vicepreședintelui Statelor Unite. În înregistrările postate pe rețelele de socializare, JD Vance poate fi văzut ducând sicriul activistului MAGA ucis.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Soția vicepreședintelui, Usha Vance, a fost surprinsă ținând-o de mână pe Erika Kirk, soția lui Charlie Kirk. Cele două femei, îmbrăcate complet în negru, au coborât împreună din avion, fiind urmate de vicepreședinte. Soția lui Kirk, alături de cei doi copii ai cuplului, au zburat împreună cu vicepreședintele și soţia sa din Salt Lake City, Utah, până la Aeroportul Internațional Phoenix Sky Harbor din Arizona.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Kirk, omagiat la sosirea în Arizona

Un controlor de trafic aerian i-a adus un omagiu lui Charlie Kirk în timp ce sicriul său, aflat la bordul aeronavei Air Force Two, potrivit CNN.

"Bine ai venit acasă, Charlie. Nu ai meritat asta. Dumnezeu să binecuvânteze familia ta", a spus controlorul, într-un mesaj audio surprins de LiveATC.net.

Daniela Ciucă Like

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰