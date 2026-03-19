Video Momentul în care șase hoți jefuiesc o bancă din Italia și fură bancomatele cu un excavator

Jaf la minut în Italia. Şase hoţi, mascaţi şi înarmaţi, au furat două bancomate cu ajutorul unui excavator. Au smuls ATM-urile din perete, le-au încărcat într-o dubă şi duşi au fost. Carabinierii încă îi caută. Nu se ştie momentan valoarea pagubei.

de Ana Zenovie

la 19.03.2026 , 19:59

Două bancomate au fost smulse din peretele băncii, la ora 4 dimineaţa. Hoţii, şase la număr, mascaţi şi înarmaţi, au plănuit în cel mai mic detaliu jaful din regiunea Sicilia. Ajutaţi de un excavator, au tras ATM-urile, le-au încărcat într-o dubă şi au dispărut.

Ca să încetinească poliţiştii şi să câştige timp, au abandonat un camion de-a curmezişul, pe mijlocul drumului. În misiune, carabinierii au fost uşor răniţi, iar hoţii au reuşit să le scape printre degete. La lumina zilei, agenţii au strâns probe şi au măsurat pagubele. Pereţii băncii sunt distruşi din temelie, ca după un bombardament.

Reporter: Este prima dată când se întâmplă astfel de lucruri în această regiune?

Localnic: Am impresia că nu. Acum ceva timp, au jefuit farmacia cu aceeaşi metodă. Farmacia şi un magazin de telefoane, toate în aceeaşi noapte.

Autorităţile încearcă acum să afle valoarea pagubei. Nu se ştie momentan câţi bani erau în ATM-uri.

