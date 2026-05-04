Numele fostului căpitan al naţionalei, Cristi Chivu, face înconjurul lumii! A câştigat titlul de campion cu Inter Milano în Italia, la prima experienţă de antrenor la o mare echipă. Fotbaliştii lui Inter valorează aproape 700 de milioane de euro, de două ori mai mult decât bugetul Culturii de la noi. Zeci de mii de suporteri l-au aclamat pentru trofeu, iar fotbaliştii i-au dedicat melodia "Made in Romania"! Succesul nu l-a îmbătat, însă, pe Chivu. La conferinţa de presă i-a lăsat pe secunzii lui să fie aplaudaţi.

Chivu are Italia la picioare. Regele Cristian, cum i-au spus ziarele, a fost aplaudat pe stadion de 75.000 de suporteri. Le-a adus al 21-lea titlu într-unul dintre cele mai bune campionate de fotbal din lume. Şi a dat o lecţie de modestie. "Este meritul clubului, al băieţilor, al acestor suporteri minunaţi. Eu am dat tot ce am avut mai bun", a declarat Cristi Chivu, antrenor Inter Milano. Tot stadionul din Milano a răsunat aseară de melodia "Made in Romania".

Chivu a făcut campioană din Inter cu trei etape înainte de final

"A fost primul om care m-a susţinut şi îi mulţumesc! Am încercat să dau tot ce am mai bun pentru el", a declarat Hakan Calhanoglu, jucătorul lui Inter Milano. Chivu a făcut campioană din Inter cu trei etape înainte de final în ciuda tuturor oamenilor de fotbal care nu credeau că poate face minunea. Când a preluat echipa avea doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor. Aseară a renunţat la sacou şi a petrecut în vestiar. La Milano a fost petrecere mare azi-noapte. Mii de suporteri s-au adunat în faţa Domului ca să îi salute pe fotbalişti şi pe Cristi Chivu. Sub ploaia de artificii, sărbătoarea a ţinut până dimineaţă. Antrenorul despre care vorbeşte toată lumea nu a păstrat, însă, meritele doar pentru el. La conferinţa de presă unde îl aştepta presa le-a lăsat locul antrenorilor secunzi. "În seara aceasta este corect ca staff-ul să vorbească în locul meu. Este meritul lor și aș vrea să îi aplaudăm, pentru că o merită! Vă mulțumesc", a declarat Cristi Chivu, antrenor Inter Milano.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a felicitat şi el. "Cristian Chivu este un model pentru tineri din sport şi pentru tineri în general. Sunt convins că va avea un viitor strălucit. Decoraţia? Ne gândim la asta", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Titlul de campion îl face pe fostul fundaş şi mai iubit la Inter. Suporterii nu uită că le-a adus trei trofee şi când era fotbalist şi îl alintau "ministrul Apărării". Nu uită nici de accidentare lui gravă la cap, când încerca să îşi salveze echipa să nu ia gol. Operat de două ori pe craniu şi în pericol să paralizeze, a devenit celebru pentru casca pe care o purta ca să poată juca în continuare. Soţia lui, Adelina, l-a susţinut mereu. "El a zis că nu, că mă las. Tu îţi dai seama? Ce fac eu acum? I-am zis, ce vorbeşti, mă? Tu ai acum, în mai, de câştigat Champions (n.red. Champions League)", a declarat Adelina, soţia lui Cristi Chivu.

După ce a câştigat Liga Campionilor ca fotbalist, vrea să o câştige şi ca antrenor. Chivu are acum două milioane şi jumătate de euro salariu şi un nou contract pe masă. "Este un mare antrenor. Aş spune că principalul lider a fost Chivu pentru că el a reuşit tripla (ca jucător - n.red.). Au existat toate ingredientele pentru a-şi continua această carieră care, după părerea mea, va fi foarte luminoasă şi sper să o trăiască la Inter", a declarat Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter Milano. Fotbaliştii şi antrenorii de la Inter Milano au primit şase milioane de euro pentru performanţa lor. Chivu are şansa să strălucească din nou săptămâna viitoare - Inter joacă finala cupei Italiei şi are şanse mari să o câştige.

