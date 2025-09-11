Momentul în care Ucraina loveşte o navă rusească rară din Marea Neagră. VIDEO
Serviciile de informații militare ucrainene (GUR) au anunțat că miercuri au folosit o dronă de atac împotriva navei de război rusești MPSV07, aparținând Flotei Mării Negre. Vasul, evaluat la circa 60 de milioane de dolari, se afla într-o misiune de recunoaștere în apropierea portului rusesc Novorossiisk, potrivit unui comunicat transmis joi și citat de agenția EFE, informează Agerpres.
Potrivit comunicatului, Rusia a început să utilizeze această navă în 2015. Marina rusă are doar patru nave de acest tip.
MPSV07 este dotată cu echipamente de comunicaţii, control şi detectare radioelectronice care au fost parţial distruse în atac, potrivit GUR, care a precizat că nava va avea nevoie de reparaţii care o vor face nefuncţională ceva timp.
În timpul acestui război, Ucraina a atacat în mod repetat nave şi ambarcaţiuni ruse desfăşurate în Marea Neagră cu drone maritime şi aeriene, aminteşte EFE.
